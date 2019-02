Bartumeu qualifica de «pati de col·legi» l’intent de pacte de López i Gallardo

«Avui els hem vingut a parlar de coses més serioses» va començar dient el president d’SDP, Jaume Bartumeu, davant l’expectació generada arran de la negativa —avançada per EL PERIÒDIC— d’L’A i PS a pactar amb la formació progressista «per falta de consens», després que ells mateixos sol·licitessin una reunió per tornar a posar la qüestió sobre la taula.

Malgrat l’intent de restar-li importància, Bartumeu va catalogar de «pati de col·legi» la marxa enrere per formar una triple coalició «en la qual no teníem cap interès ni vocació a participar».

El passat divendres a les 17.15 hores, un missatger «que venia de part de Jordi Gallardo» els va entregar una carta anunciant que no es concretaria cap proposta de col·laboració de cara a les properes eleccions generals.

La missiva, sotasignada pel president d’L’A Jordi Gallardo i el president del PS Pere López, ha estat rebuda amb «perplexitat» des d’SDP. «No deixa de ser paradoxal que la carta estigui signada també pel PS quan nosaltres només vam rebre l’executiva d’L’A» va recalcar el líder progressista.

«Et telefonen, et venen a veure, et diuen que volen fer-te una proposta, que te la faran ja i després t’envien un missatger amb una missiva telegràfica per dir-te que no. Doncs potser que haguessin verificat abans de venir si tenien consens. És que se m’escapa el riure» va concloure Bartumeu.

CRÍTIQUES ALS EIXOS COMERCIALS

D’altra banda, el cap de llista d’SDP Josep Roig va focalitzar la seva intervenció en reprovar les estratègies de turisme comercial realitzades pel Govern. En relació amb l’Andorra Shoping Festival, Roig va criticar al ministre Francesc Camp per «la manera messiànica» en la qual assegurava que dit esdeveniment havia salvat la tardor.

«Els diners de tots s’han de redistribuir perquè repercuteixi en la riquesa de tots» va queixar-se Roig pel menysteniment als eixos comercials que no formen part de la vall central, alineant-se així amb la postura que ja va expressar el president de la Iniciativa Publicitària del Pas, Jean-Jacques Carrié.