El CSJ augura un bloqueig judicial si no hi ha un canvi legislatiu

El núvol d’un possible bloqueig del sistema judicial com a conseqüència de les reiterades recusacions de magistrats en el marc del cas BPA segueix instaurat en les institucions. Però des de cada finestra té un color diferent i una preocupació menor o major. El ministre de Justícia i Interior, Xavier Espot, ho veu més clar i ahir va assegurar que «no ha suposat cap problema» en l’estructura judicial i que, per tant, no hi ha la «tessitura» de valorar una «qüestió tècnicament complexa», va dir en referència a un canvi legislatiu que permeti l’intercanvi de magistrats entre primera i segona instància. En canvi, el president del Consell Superior de Justícia, Enric Casadevall, veu la situació més complexa i va augurar un possible bloqueig, que es pot constatar quan es resolguin altres recusacions interposades pel cas BPA. «No m’invento res, els batlles i magistrats són els que són i quan s’acabin [per les recusacions] tindrem un problema», va assegurar, a la vegada que insistir que la solució implica impulsar una modificació de la llei.



Un canvi del text, però, no és possible en aquesta legislatura. No hi ha temps material per introduir-lo i, a més, en tractar-se d’una llei qualificada no pot ser tramitada per la via d’urgència. Per tant, Casadevall, que va anunciar que traslladarà al nou Executiu la petició que va fer al ministre Espot. En aquest sentit, el magistrat va recordar quina mesura suposaria una «solució»: recuperar la figura del batlle habilitat, que podia formar part de la sala de Corts si era necessari, que es va eliminar en la modificació de la Llei qualificada de Justícia el 2014 en virtut del principi del jutge predeterminat per la llei. «Per al CSJ, trobar una solució és una prioritat, per al Govern no ho sé», va manifestar. Sobre el que suposaria un canvi en la legislació, Espot va recordar que va comportar polèmica. «No és un debat fàcil. A més, és prematur considerar-lo. S’ha d’analitzar amb molta cautela», va precisar, a la vegada que va rebutjar l’opció de desistir del principi del jutge predeterminat.

Efectius suficients

«Amb els efectius existents es pot donar resposta a les necessitats que té Justícia», va reiterar Espot, que va recordar que actualment hi ha un procés de selecció de dos batlles i un fiscal. «Hem ampliat l’estructura sempre que el CSJ ens ho ha demanat», va explicar Espot.

Renovacions

La fiscal adjunta Alexandra Cornella i el batlle Xavier Colom van renovar ahir els seus càrrecs per als pròxims sis anys. L’acte, celebrart a la sala de la justícia de la Casa de la Vall, va ser presidit per Casadevall. Van assistir el ministre espot i altres autoritats judicials, així com el síndic general, Vicenç Mateu, i la subsíndica, Mònica Bonell.

Casadevall va anunciar que el CSJ decidirà avui qui ocuparà la presidència del Tribunal Superior, que fins ara ostentava el magistrat Joan Manel Abril Campoy, el qual va ser designat pel Consell General el passat desembre com a nou magistrat del Tribunal Constitucional.

El Consell Superior de la Justícia ha rebut queixes pels saigs

Preguntat per les queixes que han transcendit sobre el funcionament de la Cambra de Saigs, el president del CSJ, Enric Casadevall, va admetre que n’ha rebut. Totes elles, les ha transmès al Ministeri de Justícia. El responsable del departament, Xavier Espot, va explicar ahir que no hi ha «una mala praxi generalitzada». Tot i això, l’òrgan disciplinari del saig tracta les reclamacions i decideix si procedir favorablement o desfavorablement, així com si ha d’incoar un expedient. «Els saigs són els encarregats d’executar deutes, és normal que no agradi la seva manera de procedir, sobretot a la part requerida. Però és un servei que ofereix moltes garanties per recuperar els impagaments», va precisar el ministre.

Els tres saigs que hi ha al Principat se sotmeten a una inspecció anual per part de professionals imparcials de Chambre Nationale des Huissiers de Justice de França. L’avaluació, casualment, tindrà lloc en els pròxims dies. Espot va indicar que no és conseqüència de les queixes, sinó que és una avaluació «obligatòria i rutinària». Tot i això, aprofitaran per valorar i estimar les queixes rebudes.