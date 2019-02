El Principat fa el primer pas per ser Patrimoni de la Unesco

La presentació de la candidatura del Principat d’Andorra com a Patrimoni Mundial de la Unesco podria ser una realitat ben aviat. El Consell de Ministres va aprovar ahir l’inici dels tràmits administratius i polítics per a la inscripció a la llista indicativa dels monuments andorrans inclosos en el projecte, tot i que el ministre Portaveu, Jordi Cinca, no va donar-ne gaires detalls al respecte. Abans que la candidatura sigui acceptada, però, caldrà que Espanya i França facin el mateix amb el conjunt catedralici de la Seu d’Urgell i el Castell de Foix, respectivament. «L’acord d’avui és un pas previ necessari per aspirar a formar part de la candidatura», va recordar Cinca, tot avançant que el Principat tindrà un «paper central» per impulsar el projecte més enllà de les nostres fronteres.



D’aquesta manera, el Govern va aprovar el Document exploratori per avaluar la viabilitat d’una candidatura multinacional entre els estats d’Andorra, Espanya i França al patrimoni mundial de la Unesco. L’objectiu de tot plegat és avaluar la viabilitat d’una candidatura transnacional sobre el llegat monumental repartit entre els territoris pirinencs d’aquests tres països que testimonien «un procés únic de la història de la construcció política i territorial europea». Així mateix, el ministre va considerar que es posarà en valor tot el conjunt arquitectònic de la regió, «amb un pes inqüestionable del que avui és Andorra».

Projecte madur

Malgrat que aquesta és la primera fase d’un llarg procés, Cinca es va mostrar convençut que el projecte tirarà endavant perquè «ja està parlat» amb els dos països veïns. Tot i que tampoc va poder pronosticar una data de presentació aproximada, sí que va assegurar que «el tema està prou madur perquè avanci de pressa amb suficient contingut i raó de ser».



El gener de 2015 el Ministeri de Cultura es va reunir amb representants institucionals de la Seu d’Urgell i de Foix i van acordar dur a terme aquest estudi que s’ha elaborat equip multidisplicinari i que, quatre anys després, comença a prendre forma.

El patrimoni andorrà

Els monuments que s’inclouran dins el territori andorrà són les esglésies de Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Climent de Pal, Santa Coloma, Sant Serni de Nagol i Sant Miguel d’Engolasters, la Torre dels Moros, el Jaciment del Roc d’Enclar, el Jaciment de la Roureda de la Margineda i la Casa de la Vall.

Cinca també va explicar que entre les prioritats del Ministeri de Cultura per aquest 2019 hi ha definir un entorn de protecció per a tots els monuments que figuren dins la candidatura i que comptaran amb la col·laboració dels especialistes en classificació d’edificis del Col·legi d’Arquitectes.