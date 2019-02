El sistema d'aproximació amb GPS es podrà utilitzar en dos mesos

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat aquest dimecres que els tràmits per a l'homologació de l'aproximació amb GPS a l'Aeroport Andorra-la Seu ja estan avançats i confia que es faci efectiva en un termini aproximat de dos mesos. Cunillera ha dut a terme la seva primera visita a la Seu d'Urgell com a representant estatal i s'ha reunit a l'Ajuntament amb l'alcalde urgellenc, Albert Batalla. Posteriorment, acompanyada del subdelegat de l'Estat a Lleida, José Crespín, ha visitat la comissaria de Policia urgellenca i la duana de la Farga de Moles.

La delegada ha explicat que recentment es va reunir amb el secretari general de Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, i en va recollir la petició que s'acceleri els tràmits, ja força endarrerits, perquè l'aeroport urgellenc disposi d'aquest sistema per garantir els aterratges i enlairaments en cas de mal temps. Cunillera confia a resoldre aquesta qüestió en uns dos mesos "si no hi ha cap entrebanc", i que si hi ha algun imprevist l'explicaran. Paral·lelament, també s'està gestionant la petició perquè la pista pirinenca pugui acollir vols de fora de l'Espai Schengen, una sol·licitud que també els ha tramès el Govern d'Andorra. Albert Batalla ha tramès als responsables estatals que espera que aquesta vegada "els terminis es compleixin".

Pel que fa a la carretera N-260, la política lleidatana ha confirmat que properament començaran les obres de construcció de la rotonda reclamada a la cruïlla de Montferrer, tot i que matisar que resten alguns tràmits per completar. Teresa Cunillera ha reconegut que aquesta és una reclamació històrica de veïns i conductors i que per cal donar-hi resposta com més aviat millor.

Mal estat de l'asfalt en trams de l'N-260

També amb relació a l'Eix Pirinenc i al mal estat actual de l'asfalt en alguns trams, com ara el de Bellver de Cerdanya a la Seu d'Urgell, la delegada del Govern espanyol ha explicat que intentaran incloure aquesta queixa ciutadana -de la qual ha assegurat que en tenen constància- en les partides dels pressupostos destinades al manteniment de carreteres, en les quals es procura "prioritzar aquelles necessitats més urgents i "que la ciutadana demana més de cara a la seguretat vial".

En la reunió a l'Ajuntament, Albert Batalla també ha recordat la necessitat de millorar la seguretat a l'entrada oest de la Seu, a la zona del polígon de Lleteries, on s'han produït diversos atropellaments. Tanmateix, Cunillera ha aprofitat aquestes peticions per reivindicar que els grups de l'oposició recolzin la tramitació dels Pressupostos de l'Estat, tot adduint que "ateses les majories que hi ha actualment, si tothom es posa a negociar, en podria sortir un projecte de tots els grups que tenen representació a les Corts".

En la visita a la comissaria de Policia de la Seu, d'altra banda, s'ha anunciat que aquesta instal·lació tramitarà des d'ara les targetes d'identificació d'estrangers, una petició que Albert Batalla havia tramès a la Subdelegació. Això permetrà als residents a la Seu i al Pirineu evitar desplaçaments a Lleida per fer aquest tràmit, pel qual actualment els afectats han de fer, en conjunt, més de 250 viatges cada any a la capital del Segrià.

Batalla també ha demanat augmentar la dotació d'examinadors dels permisos de conducció, per tal de reduir les llistes d'espera dels qui es volen treure el carnet.

Valoració del sistema de lectura de matrícules

Pel que fa a la recent estrena del sistema de lectura de matrícules a la duana de la Farga de Moles, des del Govern espanyol han explicat que de moment no en tenen cap balanç provisional, però consideren que és un avenç positiu en la direcció de "treballar decididament" per prevenir el contraban i el frau fiscal. En aquest sentit, Teresa Cunillera ha lloat la tasca dels cossos de seguretat tot assegurant que aquests darrers anys han fet front a situacions de "precarietat i manca d'efectius", i creu que la població els valora la seva feina. Alhora, ha agraït la col·laboració existent amb els Mossos d'Esquadra.

En la visita, a nivell general, la representant estatal també ha estat preguntada per la proposta d'establir un relator extern entre els governs espanyol i català i l'allau de crítiques que això ha generat per part del PP i C's. Sobre aquest punt, Cunillera ha reconegut la "dificultat" actual per intentar restablir la relació entre Catalunya i Espanya, però assegura que estan "absolutament determinats perquè el diàleg no es trenqui, el temps que sigui necessari". Per això, en al·lusió a Pablo Casado i Albert Rivera, ha lamentat que "avui hi ha polítics, que volen ser presidents d'Espanya, que es dediquen a incentivar la rancúnia i que cada dia ens tinguem més mania". I hi ha afegit que "el llenguatge que es fa servir aquests dies només vol alimentar la confrontació".