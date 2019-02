Nou programa per a la gestió dels boscos del Pirineu

La presidenta de la Diputació de Lleida, Rosa Maria Perelló, va presentar ahir al Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell, celebrat a Arsèguel, el projecte Forest4Local, una iniciativa impulsada per l’ens provincial i que suposarà una inversió global de 3,7 milions d’euros a les comarques pirinenques, dels quals 1,3 milions són per a l’Alt Urgell. L’objectiu és racionalitzar a la gestió dels boscos i la transformació de la biomassa forestal en estella per tal d’aplicar-la, preferentment, a les instal·lacions tèrmiques i les calderes dels equipaments públics del territori.

Projecte transversal

Pel que fa a Forest4Local, la Diputació serà al capdavant de la gestió de la contractació agregada i del manteniment de les instal·lacions tèrmiques de biomassa previstes a la comarca, amb una central ubicada a Montferrer. La presidenta va destacar que es tracta d’un projecte «transversal» en el qual les actuacions beneficiàries reben un finançament de «fins al 50% del cost total de la inversió amb ajuts europeus», i l’altre 50% es distribueix en una part assumida per cada consistori i el 25% restant a càrrec de la Diputació. Aquest i d’altres projectes, com ara el desplegament de la fibra òptica o el de la instal·lació d’almenys un desfibril·lador a cada municipi, han de servir segons Perelló per «dotar al territori de la igualtat d’oportunitats que es mereix i per cohesionar-lo i assentar la població».



Des del punt de vista operatiu, el projecte donarà suport a la creació de sistemes de governança d’àmbit comarcal que facilitin la gestió conjunta dels boscos públics i la comercialització agrupada de la fusta. Aquí hi participen les EMD, els municipis i l’Administració Forestal de la Generalitat de Catalunya.

El Forest4Local és finançat per la primera convocatòria de FEDER (eix 4 i 6) i pel programa operatiu 2014-2020 de la Generalitat de Catalunya,va informar Ràdio Seu.