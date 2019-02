Un centenar d'inscrits a les pedalades solidàries del 'Wintcycling'

El comú de la Massana, l'Associació andorrana contra el càncer (Assandca) i Vallnord-Pal Arinsal han impulsat l’organització de l’esdeveniment solidari 'Wintcycling'. Es tracta d’un acte que tindrà lloc el proper 23 de febrer a l’edifici sociocultural d’Arinsal on es faran diferents classes de ciclisme. El president de l'Assandca, Josep Saravia, destaca la importància de l'impuls a projectes d’aquest tipus per poder aconseguir i donar suport a associacions com la que ell presideix.



'Wintcycling' seran sis classes de ciclisme 'indoor' de 45 minuts cadascuna des de les deu del matí fins les set de la tarda i es donaran obsequis als participants. Les classes aniran a càrrec de monitors de l’escola BestCycling. L'acollida ha estat molt postiva i, de fet, en tan sols una setmana i dos dies, s’ha aconseguit completar l’objectiu de cent inscripcions per aquest primer acte. També hi haurà un dinar solidari que tindrà lloc el mateix dia amb una aportació mínima i en què els beneficis aniran destinats íntegrament a l’associació.



Per fer més atractiu l’esdeveniment i per incitar més la participació, Vallnord-Pal Arinsal ha posat a disposició dels clients diferents paquets amb opcions d’hotel, forfets de dia o entrades a Caldea. L’objectiu és que 'Wintcycling' pogués oferir una experiència completa als seus participants. Actualment, el percentatge d’inscripcions és del 70% de residents i 30% no residents, unes dades que els organitzadors valoren com a "molt positives" i que els encoratja, han dit, a pensar en donar continuïtat a accions com aquesta.



Tant el comú de la Massana com Vallnord-Pal Arinsal, han destacat que estan molt satisfets de poder participar de manera directa en esdeveniments amb una causa solidària com aquesta. A més, la Massana vol seguir posicionant-se com a parròquia de la bicicleta i actes com aquests incideixen en aquesta finalitat.