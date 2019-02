L’A s’apropa als independents d’Ordino sense descartar el PS

Que la Massana seria una parròquia amb molt de moviment preelectoral, tothom ho donava per fet. Però el ball de noms i de llistes s’ha estès també a Ordino. Quan des de les files del PS es donava per fet que el pacte amb L’A seria la fórmula utilitzada a la parròquia ordinenca i fins i tot Víctor Iriarte s’havia mostrat disposat a ser un dels candidats de la territorial, en les darreres hores les coses s’han sacsejat.

Fonts liberals i socialdemòcrates van admetre ahir que encara no s’ha pogut tancar la llista. I segons van reconèixer fonts de la formació blava, els darrers dies hi ha hagut reunions entre liberals i membres del grup d’independents que també intenten configurar una candidatura a la parròquia. En aquest sentit, les fonts liberals consultades van exposar que encara s’ha de decidir quina serà l’opció definitiva. Es preveu que a mitjans de setmana s’aclareixi si es manté el pacte amb el PS, si s’opta per donar suport als independents o si finalment els liberals van pel seu compte.



Un escenari del tot obert que no fa cara d’aclarir-se fins al darrer moment. I més si es té en compte que des del PS es reitera que «nosaltres seguim amb la mateixa voluntat de fer llista conjunta» amb L’A, però al mateix temps s’admet que són conscients dels contactes que aquests darrers han mantingut amb els independents.

Benazet i Codina

Qui sembla que té les coses més encarades és DA. Tot i que feia dies que Ordino era una de les territorials que se li resistien a Xavier Espot, finalment aquest cap de setmana ha aconseguit lligar les dues cares que encapçalaran la llista parroquial. Espot ha aconseguit sumar al carro l’actual director assistencial del SAAS, Joan Martínez Benazet (que serà el cap de llista) i l’expresidenta de l’Esquí Club Ordino Arcalís, Sandra Codina.



Quant a la llista nacional, DA també segueix treballant per fer quallar els noms. Les fonts consultades van exposar que la voluntat és que el segon lloc de la candidatura fos per a una dona, si bé no han volgut desvetllar encara el seu nom, tot i que fa dies que les travesses no s’aturen.



Pel que fa al PS, també en l’àmbit nacional, se segueixen polint serrells per tancar la candidatura. Dissabte al vespre el partit va celebrar un comitè directiu, però no ha transcendit si va servir per completar la llista ni tampoc qui serien els escollits per conformar-la al costat del candidat Pere López.



Per la seva banda, SDP va confirmar tenir tancades les llistes a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Encamp. A Ordino i segueixen treballant tot i que la configuració és més complicada. A Sant Julià, els progressistes segueixen a l’espera de si finalment es pot repetir la fórmula de Laurèdia en Comú. Pel que fa a la nacional, Roig podria anar acompanyat de Sandra Cano, malgrat que fins dissabte vinent, quan celebraran un consell del partit, no desvetllaran els noms. La intenció és, això sí, complir amb llistes paritàries.

Roig afegeix el centre esportiu a la Rabassa com a requisit per una llista a Sant Julià

Progressistes-SDP segueix treballant amb l’esperança que la fórmula de Laurèdia en Comú es pugui repetir a Sant Julià de Lòria. El seu candidat a cap de Govern, Josep Roig, considera que pensar en si aquesta fórmula es pot repetir o no amb o sense DA –la voluntat dels demòcrates és anar en solitari a la parròquia– és «jugar a política ficció». Ara per ara, assegura, «jo segueixo treballant amb la gent de Laurèdia en Comú per configurar un projecte en clau territorial». Tant és així, que Roig té clar els punts que aquest projecte hauria d’agrupar. Uns punts, afegeix, que «conflueixen amb l’interès del país».



De fet, el candidat progressista ja havia posat sobre la taula la necessitat de tirar endavant tres qüestions bàsiques: el desviament de Sant Julià, la llei de transferències i competències –que entén que cal reobrir el debat i reestructurar-la– i l’ordenament del territori pel que fa a les urbanitzacions. A aquests punts, però, ara n’hi ha sumat un quart: «La qüestió del parc d’animals i la visió, que va exposar el cònsol, d’ubicar a els pistes d’esquí un centre dedicat a l’esport». Aquesta és, segons Roig, «una qüestió d’abast nacional i per tant crec que també s’ha de posar sobre la taula des de Sant Julià».



Preguntat per com podria afectar al funcionament del comú el fet que finalment els partits que formen part de Laurèdia en Comú anessin per separat a les eleccions generals, Roig va indicar que «no sabria que dir-te», ja que «o no et puc parlar per altres persones, et parlo per la nostra formació, i nosaltres portem un missatge que penso que hem deixat clar i que deixarem clar perquè ens el creiem: No cavarem trinxeres, sinó que estendrem pons de diàleg». En aquest sentit, el progressista va deixar clar que, des del seu punt de vista, i tenint en compte «la situació de fractura social cada cop més agreujada que viu el nostre país», és necessari que «la política esdevingui un terreny de diàleg, arribant a acords en qüestions importants i sense tancar-se portes amb ningú». «Aquest és el nostre tarannà», va remarcar. Amb tot, Roig també va deixar clar que ara el que toca és posar sobre la taula el projecte de cada formació i la visió particular del país que té cada partit perquè la gent pugui anar a votar amb coneixement de causa. Després, serà l’hora de parlar i negociar si la composició del Consell General així ho demana.