Esteve acaba fora i Gutiérrez és 23a als Mundials d’Are

En la darrera jornada dels Campionats del Món d’Are, Suècia, Àxel Esteve no va poder acabar l’eslàlom masculí. L’andorrà, que sortia amb el dorsal 66 i que ahir va ser sisè en la classificatòria, va ser 42è a la primera mànega amb un temps d’1.08,68, a 8,08 del millor registre. Després, en la segona, Esteve va fer bons parcials i, fins i tot va aconseguir situar-se en 36a posició en el segon intermedi però no va poder acabar la cursa. Així, l’andorrà es va mostrar «una mica decebut pel resultat perquè m’esperava més, després de l’equí que estava fent en les classificatòries i últimament». «El cansament i tot m’ha fet no acabar la segona mànega», revelava.

Per altra banda, Mireia Gutiérrez va acabar en 23a posició després de marcar el 15è millor temps en l’eslàlom femení dels Mundials que es va disputar dissabte. L’andorrana va marcar un temps final de 2.03,37, a 6,37 de la campiona, la nord-americana Mikaela Shiffrin, que va marcar un crono de 1.57,05. En aquest sentit, va ser 29a a la primera mànega i després va remuntar.

D’aquesta manera, va indicar que està contenta perquè «un 23è lloc als Mundials és el millor que he fet fins ara, però sempre vull més perquè sóc molt exigent». «Ara he de seguir treballant i a mirar les pròximes Copes del Món i d’Europa i les finals a casa», concloïa.

Rodríguez, 30è a Krvavec

Per altra banda, Ian Rodríguez, de 17 anys, va ser 30è a l’esprint de la Copa del Món absoluta de telemark de Krvvec, Eslovènia, i va finalitzar en la 30a posició, amb un temps de 2.11,31.

Kasper torna a ser polèmic: «Per a nosaltres, tot és més fàcil amb les dictadures»

Gian Franco Kasper, president de la Federació Internacional d’Esquí, sempre sent controvertit, va tornar a ser molt polèmic i en una entrevista al diari suís Tages-Anzeiger, va assegurar que «tot és més fàcil amb les dictadures» perquè «amb elles es poden organitzar aquests grans esdeveniments perquè no han de demanar permís al poble». «Per a nosaltres, tot és més fàcil amb les dictadures», reiterava. D’aquesta manera, el veterà mandatari de 75 anys, va tornar a ser molt polèmic, aquesta vegada en referència a les candidatures olímpiques que no realitzen consultes entre la ciutadania per veure si estan d’acord o no en acollir uns Jocs Olímpics.

A més, referent a les Finals de la Copa del Món de Grandvalira, va assegurar que no passa res amb les distàncies que han de recórrer els atletes.