Més de 160 ‘Barbie’ inspirades en el món del cinema brillen al CAEE

Més de 160 figures de la mítica nina Barbie estan exposades al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) des d’ahir i fins al pròxim 30 de març. Barbie i el cinema és una exposició que acull nines de col·lecció amb vestuari relacionat amb les grans pel·lícules de Hollywood. A més, fa un repàs de la història d’aquesta nina icònica, amb més de 150 professions, milers de vestits, accessoris, vehicles, cases, mascotes i provinents dels cinc continents. Coincidint amb el seu 60è aniversari, els visitants podran veure com ha evolucionat i canviat amb el pas dels anys, seguint els dictats de la societat de la segona meitat del segle XX.



Aquest recull ha estat possible gràcies a la col·lecció de més de 200 Barbies que té en el seu poder la promotora de l’esdeveniment, Paloma Olmedo, que durant la inauguració d’ahir va declarar que aquesta passió li prové des de petita. A més, algunes de les nines que els visitants poden veure al CAEE han estat esculpides i això provoca que tinguin la mateixa cara que els actors i actrius reals, mentre que en altres casos els personatges tan sols estan caracteritzats estèticament.



«És la primera vegada que exposo a Andorra i estic encantada», va manifestar Olmedo, que ja ha mostrat la seva col·lecció en centres comercials i culturals de Madrid, València, Portugal, Saragossa i Logronyo. En aquest sentit, la col·leccionista va definir l’exposició com «molt viatgera».



Pel que fa a l’adquisició de cada una de les nines, Olmedo va explicar que «gairebé totes són dels Estats Units», ja que el mercat europeu no compta amb una gran quantitat d’oferta. A més, la col·leccionista és propietària d’una botiga en línia en la qual rep encàrrecs de molts apassionats d’aquest món, tot i la gran dificultat i la feina que porta adquirir-les perquè «són sèries limitades i, en alguns casos, esgotades».



El CAEE també realitzarà visites guiades per a escolars, particulars i grups. A més, el 26 de març a les 19.30 hores durà a terme la conferència Clixés de cinema. La femme fatale, l’àngel de la llar i otras chicas del montón, que anirà a càrrec de la historiadora de l’art Aurora Baena.