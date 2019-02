Comença la instal·lació de les graderies de les Finals

Grandvalira va iniciar ahir la instal·lació de les grades de les Finals de la Copa del Món que es disputaran de l’11 al 17 de març. L’equip tècnic va traslladar al peu de la pista Àliga tot el material necessari per aixecar unes graderies que tindran una capacitat total de 1.000 persones.

Per altra banda, les grades al peu de pista de l’Avet de Soldeu es començaran a instal·lar a finals d’aquest mes. En aquest cas, l’equip tècnic prepararà una instal·lació per acollir un total de 1.500 persones.

D’aquesta manera, l’entrada a les grades com a públic serà gratuïta i es podrà accedir a peu des de la part baixa de les dues pistes.

Cal recordar que l’Àliga acollirà les disciplines de velocitat els dies 13 i 14 mentre que l’Avet acollirà a partir del dia de 15 la resta de proves, la competició per equips, l’Alpine Team Event, amb participació andorrana i l’eslàlom i l’eslàlom gegant, que seran les dues últimes proves de la competició.