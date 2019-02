Poesia andorrana a Buenos Aires

«Hasta pronto Montevideo, benvinguda Barcelona». Així convida la Feria del Libro de Buenos Aires a la Ciutat Comtal, i amb ella a Andorra, a la seva 45a edició. Entre la comitava catalanoandorrana hi serà l’escriptora Teresa Colom (La Seu d’Urgell, 1973), qui després d’haver participat al Festival Internacional de Poesia de Medellín l’any 2010 considera la cita argentina com «una de les més importants» de la seva carrera professional.



En declaracions a EL PERIÒDIC, Colom va assegurar que és «un honor» representar la literatura –i la poesia– andorrana en un esdeveniment tan destacat com la Fira del Llibre: «Hi ha veus molt potents al país i ser un dels noms escollits és un orgull. Estic molt agraïda a la confiança que m’ha donat el Govern d’Andorra», va dir l’escriptora, en referència a la responsabilitat del Ministeri de Cultura d’escollir els representants internacionals del Principat. L’autor nascut a Andorra la Vella, Albert Salvadó, també hi serà present.

Més que una fira

Barcelona i Andorra són les Ciutats Convidades d’Honor de la Fira del Llibre de Buenos Aires que arrenca el pròxim mes d’abril. Colom s’hi estrenarà el dia 28 amb una Taula Rodona «per parlar de relats», juntament amb Natalia Cerezo i Jordi Puntí, i el dia 29 amb un Recital de Poesia, acompanyant a Sebastián Zamora, Begoña Puesto i Antònia Vicens. Així i tot, la poetissa va reconèixer que encara no té una «missió» encomanada específica, ja que actualment s’estan «acabant de perfilar» totes les activitats i es poden fer «moltes coses» al marge del calendari oficial.



Més enllà del compromís institucional, Colom també té un desig personal amb el qual espera «donar veu a les lletres que s’escriuen des de les nostres terres, des d’Andorra, i aportar presència andorrana a una fira internacional, en la qual hi haurà països d’arreu el món i s’hi parlarà una multitud de llengues». Per això, creu que representar un país no consititeix només a donar a conèixer una obra literària pròpia –que també– sinó «tot el què s’està fent en el teu entorn» i en «transmetre la idea de que aquí es fan coses de qualitat». D’aquesta manera, va pronosticar que a partir del mes que ve, no serà només l’autora Teresa Colom sinó que automàticament es convertirà en «l’autora Teresa Colom andorrana o l’autora Teresa Colom que escriu en llengua catalana».



Del català al mandarí

Però tornant a allò d’oferir veu a una obra pròpia, l’escriptora és conscient que Buenos Aires també serà el seu millor «aparador» i està disposada a continuar donant vida a La senyoreta Keaton i altres bèsties. Es tracta d’una obra –novel·la literària– dividida en cinc contes interconnectats que l’any passat va ser traduïda per primera vegada al castellà i que el passat juliol l’editorial xinesa Shanghai 99 va comprar els drets d’autora per traduïr-la al mandarí. També es possible que se’n faci una versió en francès, però de moment, no té prevista cap presentació a Buenos Aires, ja que això és un tema que normalment porten de manera exclusiva les editorials. Ara bé, l’autora espera poder aprofitar l’oportunitat i, per primera vegada, «entrar en contacte directe» amb els editors, tot i que «el meu principal paper continua sent representar Andorra i les lletres i literatura catalanes», va concloure.



La Fira de Buenos Aires és de les més concorregudes en el món de parla hispana i durant tres setmanaes la visitaran un milió de lectors i més de 12.000 professionals del sector literari i bibliotecari.