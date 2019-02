Mobilització al Pallars contra l’Autopista Elèctrica

La Plataforma Contra l’Autopista Elèctrica del Pallars es va reunir el passat divendres a Isona, al Pallars Jussà, per informar de l’estat en què es troba el projecte de subestació a Figuerola d’Orcau. Els membres de la plataforma van aprofitar per fer una crida a la mobilització social amb l’objectiu de fer visible la problemàtica malgrat sostenir que és per la via judicial que s’ha d’intentar frenar el projecte. Tot i així, van apuntar que també és molt important mantenir la ciutadania informada i recuperar la lluita social.

Tal com van avançar el passat divendres, per poder seguir litigant demanaran finançament a les administracions locals i comarcals i crearan una caixa de solidaritat. La delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Rosa Amorós, va comentar a la cinquantena d’assistents a l’assemblea que el Govern «no veu necessària aquesta infraestructura». De fet, l’alcalde d’Isona i president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Constante Aranda, es va pronunciar en la mateixa línia i va indicar que l’Ajuntament i el Consell ja van presentar al·legacions contràries al projecte. Aranda va admetre que l’Ajuntament no té finançament per pagar aquest litigi però va assegurar que la Plataforma tindrà tot el suport del Consistori.

Així doncs, en el marc de l’assemblea, va quedar clar que tant la plataforma com les administracions locals avancen en la mateixa direcció i tots tenen la voluntat d’aturar el projecte de subestació de Figuerola. Durant la reunió, van explicar que aquesta estació no aportaria cap lloc de treball al municipi i tampoc recursos econòmics. Ara, la plataforma disposa de 15 dies per presentar un Recurs d’Alçada contra el projecte.