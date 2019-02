La CEA vol una llei per concretar els deures dels promotors immobiliaris

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) va fer arribar ahir, ara a través de la seva Àrea d’economia productiva, un recull de propostes que engloben els pilars tradicionals de l’economia de país perquè els partits polítics puguin incloure-les en els seus programes electorals.

Així doncs, el document sintetitza necessitats relatives al comerç, al turisme, a les infraestructures i en matèria d’I+D.

Reactivació de l’habitatge

Quant a les infraestructures, un dels objectius que proposen és «crear una llei d’ordenació a la construcció» per definir les responsabilitats de promotors, tècnics i constructors. I per tal de reactivar la construcció d’habitatges per a lloguers moderats, la CEA vol reduir el percentatge de cessió de sol urbà durant un període de temps transitori.

En aquest sentit, també advoquen per la reducció de les taxes comunals que permetin trobar solucions a l’allotjament de temporers mitjançant una col·laboració público-privada.

Incentivar nous negocis

Pel que fa al comerç, des de la CEA consideren que per fer front a la «minvant» activitat econòmica del comerç en els darrers decennis cal dotar a l’Administració de recursos que permetin incentivar plans d’urbanisme específics per parròquies i fomentar l’obertura de nous negocis «amb marques innovadores», així com la creació d’ajudes i polítiques de suport «dels comerços desfasats».

Com a particularitat, també demanen «la intervenció administrativa» per tal de facilitar la vinguda de treballadors fronterers francesos al Pas de la Casa.

En relació amb Andorra Turisme, des de l’agrupació empresarial creuen que s’ha de reorientar la promoció comercial per «defugir de campanyes enfocades a baix cost i rebaixes» i fer un major esforç per «reduir l’estacionalitat al comerç».

A més, també posen el focus en solucionar les pràctiques que propicien la competència deslleial com «la no aplicació generalitzada de l’IGI-IVA», ja que segons la CEA comporta una «disminució dels ingressos» i també una «mala imatge del país».

Explotar la nova Marca Andorra

Respecte al turisme opinen que és necessari que la nova Marca Andorra aposti per «esdeveniments d’envergadura i sostenibles» i ho exemplifiquen amb «una candidatura per uns Jocs Olímpics» de forma conjunta amb els països veïns, quelcom que ja apareixia a l’informe de la diversificació econòmica de la pròpia CEA amb la concreció de materialitzar-ho al 2030 sota el nom «Pirineus-Barcelona».

D’altra banda, l’agrupació empresarial és partidària d’expandir la Marca Andorra «a mercats llunyans» per atreure inversió estrangera i alhora oferir deduccions fiscals per aquelles empreses alineades amb projectes andorrans.

Creació d'un Comitè Ètic

En matèria d’I+D, l’agrupació empresarial destaca «la creació d’un Comitè Ètic» per tal d’elaborar històries clíniques al país, que haurien d’estar subjectes «a examen científic i ètic» per aquest organisme de caràcter independent.

Dit això, la CEA exposa dues condicions que haurien de constar per complir amb els dictats del reglament europeu. En primer lloc, que la investigació clínica compti amb l’autorització de l’Estat en els qual vagi a realitzar-se dita exploració. I, en segon lloc, que un comitè ètic no hagi emès un dictamen negatiu en relació amb la investigació clínica.

En la línia de les iniciatives d’Andorra Regenera i el Pla Renova, la CEA fixa el 2030 com a meta per «arribar a generar residu zero» i que algunes de les puntes de llança del Principat en polítiques mediambientals sigui la sostenibilitat, l’eficiència energètica i l’economia circular.