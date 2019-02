Set llistes validades a contrarrellotge als atapeïts passadissos del Govern

La primera de les maratonianes jornades amb aroma electoral va tenir lloc ahir a la tercera planta de l’edifici Administratiu del Govern, que per moments tenia reminiscències a la cabina dels germans Marx. Un total de set candidatures van presentar-se abans de les 12:00 hores, l’hora límit que havia fixat la Junta Electoral, a la Secretaria General del Govern per oficialitzar les llistes nacionals amb les quals els diversos partits polítics concorreran als propers comicis del 7 d’abril.

Els més matiners en creuar la porta corredissa del carrer Prat de la Creu van ser els presentadors de la llista d’SDP Josep Lluis Donsión i Alain Mateu, que van fer acte de presència poc abans de les 9:45 hores, instant en què estaven convocats els mitjans. Mitja hora més tard, ja a la sortida, Donsión, qui serà el relleu del cap de llista progressista Josep Roig al Comú de Sant Julià de Lòria, va afirmar que previsiblement agafarà la cartera de Cultura tot i que va assegurar que «tot em va bé» en referència a les altres conselleries.

Els presentadors de la candidatura d'SDP Josep Lluis Donsión i Alain Mateu. MARICEL BLANCH

En una de les centenars d’ocasions en les quals l’ascensor parpellejava va aparèixer la comitiva d’L’A, la més nombrosa entre totes les que van passar per una concorreguda recepció on també es van deixar veure algunes cares conegudes de l’Executiu.

Els liberals van venir representats pels seus tres consellers generals a la darrera legislatura —Jordi Gallardo, Ferran Costa i Judith Pallarés—, el seus dos presentadors de la candidatura —Jordi Cerqueda i Esteve Dolsa—, la dirigent que tancarà la llista nacional —Maria Bringué—, el tercer suplent —Lluís Cantos— i dos membres del seu departament de comunicació, oferint una estampa força familiar.

La comitiva liberal que va acostar-se a l'edifici Administratiu de Govern per validar la llista. MARICEL BLANCH

Per si no fos prou acumulació de gent en un espai tan petit —a banda de polítics també hi havia funcionaris de l’Administració atenent a ciutadans, periodistes i fotògrafs—. Seguidament van arribar de manera quasi simultània Units pel Progrés d’Andorra (UPA) i terceravia.

Els debutants, sense la presència del seu cap de llista Alfons Clavera, van gairebé passar d’incògnit perquè a la sortida van rebutjar fer declaracions malgrat la quota mediàtica que els correspon com a partit que a les urnes disposarà de paperetes.

Integrants de la candidatura d'Units pel Progrés d'Andorra saluden al cap de Govern en funcions Toni Martí. MARICEL BLANCH

Respecte a la llista que encapçala Josep Pintat, dues figures destacades van exercir com a presentadors: l’excap de Govern Albert Pintat i l’exsíndic massanenc Joan Gabriel. De fet, el primer d’ells ja té experiència com a presentador ja que en els darrers comicis va fer el mateix per al grup liberal: «Perquè veieu amb quina facilitat canviem i evolucionem», va apuntar Pintat.

L’excap de Govern Albert Pintat en representació de la terceravia es saluda amb el cap de Govern en funcions Toni Martí. MARICEL BLANCH

Entre corredissses i trucades d’última hora, qui va haver de fer cua per ser rebut pel cap de Govern en funcions va ser el PS, que va venir amb el tàndem format pel cap de llista Pere López i la número dos de la llista nacional Susanna Vela i el seus respectius presentadors, David Rios i Ferran Goya. A diferència de la resta de formacions on els presentadors van prendre la paraula, López va atendre als mitjans i va apel·lar al vot socialdemòcrata en unes declaracions menys protocol·làries i més pròpies del cos a cos de la imminent contesa electoral.

Els cap de llista Pere López encapçala l'equip del PS que va presentar la candidatura nacional. MARICEL BLANCH

Els penúltims en arribar, ja passades les 11:00 hores, van ser DA, amb la cònsol major d’Andorra la Vella Conxita Marsol i la seva homòloga a Escaldes-Engordany Trini Marín com a presentadores. A més, també van sortir dels seus despatxos el cap de llista de DA Xavier Espot i el ministre d’Educació i Ensenyament en funcions Eric Jover per fer entrega de la candidatura.

Finalment, a falta de 25 minuts per exhaurir el temps per presentar llistes, Andorra Sobirana va tancar el procés d’inscripció de candidatures quan a la sala ja començava a planejar un desenllaç fantasmagòric com el de Podem, que dilluns a la nit va desistir participar a la cursa electoral.

El cap de llista d’Andorra Sobirana Eusebi Nomen. MARICEL BLANCH

El seu cap de llista i cara més visible Eusebi Nomen va venir acompanyat per la número dos Paquita Mora, i les presentadores Carmen Moreno i Maria del Carmen Jaumot. Tampoc va ajudar a aclarir la incertesa sobre la validació de la candidatura que tots quatre romanguessin més d’una hora tancats amb el secretari de Govern Jordi Casadevall.

«Portàvem molta signatura i hem estat fent un cafè. I com érem els últims, no hem tingut cap pressa i hem passat una agradable estona i amb el Jordi que feia molt de temps que no el veiem» va justificar Moreno d’una manera poc convincent.

Així doncs, el proper diumenge 7 d’abril fins a set formacions seran presents en uns col·legis electorals que mai abans en la història d’Andorra havien tingut tantes paperetes per votar en la circumscripció nacional.