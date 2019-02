Un pòquer de candidatures renovades clamen protagonisme

Eencamp torna a comptar amb quatre candidatures, com en els comicis generals anteriors. DA, amb els experimentats Jordi Torres i Maria Martisella, vol revalidar la victòria, però enfront tindrà a d’Acord, liderat pel veterà i exprimer secretari del PS, David Rios, que té l’anhel de recuperar un feu que fins al 2011 havia sigut vermell. Tot i que cal tenir en compte que no es presenten sols: la liberal Cathy Juan, fins ara directora de Recursos Humans de la corporació encampadana i exsecretària d’Estat d’Ocupació, secundarà la llista. Les altres dues candidatures són la de Progressistes-SDP, que renova cares amb uns novells en política com Aaron Comella i Judith Montoro. La terceravia, per la seva part, comptarà amb l’única candidatura formada per dones: Olga Martínez i Ingrid Ruiz. Amb tot, la paritat va més enllà que en altres parròquies i hi ha majoria de dones entre els candidats territorials. Totes, a més, defensen el potencial de la parròquia.

Els aspirants fan una crida al vot perquè la participació en la parròquia va caure en els últims comicis

Torres va emparar-se en la gestió feta a Encamp, tant pel Govern com pel Comú, per defensar el projecte taronja a la parròquia. A més, va avalar l’experiència d’ambdós demòcrates a escala nacional, d’ell com a ministre i de Martisella com a consellera general. «Aportem molt coneixement», va indicar, a la vegada que va qualificar la llista de DA com «jove i renovada». Sabedor del possible duel amb d’Acord, Torres va posar en dubte la «coherència política» de PS i Liberals. «Crec que tindran un problema per comunicar la coalició perquè, tot i el pacte dut a terme, tenen ideologies ben diferents», va manifestar.



Rios, en canvi, va negar qualsevol incompatibilitat de discurs entre la confluència. «Juan i jo defensem el programa dels nostres partits, però els punts en comú són rellevants», va afirmar, en relació a les tres potes del tamboret que formen d’Acord: el canvi de la reforma de la llei electoral, apostar per la transparència en les institucions europees i obrir-se a Europa.

Mobilització del vot

«És un repte», va evidenciar Rios, que ja va liderar la llista parroquial del PS el 2015. Va definir la candidatura socialdemòcrata com «molt forta», però va reconèixer que DA «està molt consolidat a Encamp». Per això, d’Acord aspira a superar la participació de les últimes eleccions generals, que va ser del 64,6%, un punt menys que la global dels comicis, el que va suposar un fort descens respecte als del 2011, quan van anar a votar el 74,6% dels votants. El 7 d’abril estan cridats a les urnes d’Encamp 3.928 electors, un 16,4% més que als del 2015, quan el cens va ser de 3.374 persones i es van escrutar 2.180 vots. Per a fer-ho possible, Rios fa una crida a la mobilització. «És l’única opció de capgirar vuit anys de govern de DA i Andorra necessita un canvi».



Com d’Acord, Progressistes-SDP i la terceravia coincideixen a reclamar un relleu polític. D’aquesta manera, la número dos de la llista nacional de Progressistes-SDP, Sandra Cano, que va presentar la llista territorial, considera que és l’única formació que presenta «propostes concretes que van a buscar les persones». Ruiz, per la seva part, creu que l’opció pintadista és una candidatura «espontània, amb ganes i il·lusió, que fa falta al país». Tanmateix, va animar la ciutadania a votar. «Que votin el que vulguin, però que votin», va puntualitzar.

Aspirants poc coneguts

Presentar cares noves implica no ser conegut per l’electorat. És el cas dels aspirants de la terceravia i dels progressistes. Respecte a aquesta última candidatura, el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va anunciar ahir que el partit farà la setmana que ve una ronda de presentacions als mitjans de comunicació. Fins aleshores, els progressistes no volen revelar cap detall al respecte.

El pas, un argument guanyador

Els aspirants van fer del Pas de la Casa un dels pals de paller dels programes electorals. Però amb diferents apreciacions. Torres creu que DA ha fet una gestió «òptima i satisfactòria» de la localitat encampadana. Per contra, Rios va reiterar, com en passades eleccions que «és la gran oblidada de DA». En aquest sentit, creu que és una basa que han de tenir en compte per «ser forts».

Joc net

La tensió viscuda durant el final de la legislatura ha sigut evident i diversos candidats van manifestar la voluntat de no arrossegar-la a la campanya. «Desitjo que hi hagi joc net i que l’únic debat que hi hagi sigui el de la confrontació d’idees», va manifestar Torres. En la mateixa línia va respondre Rios, que va assegurar que «l’única manera de convèncer a l’electoral és fent una bona defensa de les idees i del programa electoral».