Aquesta tarda s’ha produït un accident de trànsit a la rotonda del Prat del Colat de la Massana. Només s’hi ha vist implicat un vehicle, un Volkswagen Golf amb matrícula andorrana, i ha resultat ferida lleu l’acompanyant, una noia de 17 anys. Ha estat traslladada a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se li ha donat l’alta.

Per El Periòdic

