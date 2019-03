La comissió del ‘cas Boreas’ es constituirà en quinze dies

La comissió informativa del suposat cas de corrupció c Boreas que afecta la Diputació de Lleida es constituirà en quinze dies. Així es va acordar aquest dijous després que el Ple de la corporació ho hagi aprovat per unanimitat.

La presidenta de l’ens Rosa Maria Perelló va assenyalar després de la sessió que, al seu parer, l’expresident i ara diputat, Joan Reñé, que va ser detingut arran d’aquest cas, no hauria de formar part de la comissió tot i que el grup del PDeCAT decidirà de forma «consensuada» els set membres que en formaran part.

Així mateix, Perelló va recordar que la comissió es limitarà a analitzar «qüestions administratives» sobre el cas. El Ple també va aprovar una declaració institucional de suport a les reivindicacions del cos de Bombers.

Perelló va explicar que la comissió del cas Boreas és «extraordinària» pel seu «contingut i fet» i que estarà formada pel mateix nombre de representants polítics que qualsevol altra comissió informativa.

En aquest sentit, n’hi haurà 7 del PDeCAT, 3 d’ERC, 1 del PSC, 1 d’UA, 1 de C’s, 1 de la CUP i 1 del PPC. Fins a la seva constitució formal d’aquí a quinze dies, els partits hauran de decidir quins representants hi envien per formar-ne part.

La presidenta de la Diputació va explicar també que l’objectiu de la comissió és l’aportació d’informació a tots els diputats que en formin part i per extensió als grups.

Perelló va recordar que ella era del parer que aquesta funció es podia resoldre mitjançant la junta de portaveus però a partir de la presentació de la proposta de la comissió per part d’ERC, no va voler plantejar cap inconvenient i mostrar «absoluta transparència perquè no falti informació o hi hagi cap cosa a dir o qüestionar».

Altrament, Perelló també va matisar que la comissió, que es reunirà una vegada per setmana o cada quinze dies no es dedicarà a investigar i que per tant només s’hi podran analitzar qüestions administratives que «és on nosaltres podem actuar».