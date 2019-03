Esteve queda fora de la Copa d’Europa d’Oberjoch

En el gegant de la Copa d’Europa d’Oberjoch, Alemanya, Àxel Esteve no es va poder classificar per a la segona mànega mentre que Xavi Salvadores no va completar la primera mànega.

Per un altre costat, ahir es va disputar un supergegant FIS a l’estació italiana de Sella Nevea on Marc Oliveras va ser 12è, amb un temps d’1.16,33, a 1,62 del guanyador, l’italià Davide Cazzaniga, que va fer un crono d’1.14,71. Per la seva banda, Matías Vargas va ser 34è, amb 1,18, 50, a 3,79 de Cazzaniga.

A més, a Pila, Itàlia, es va celebrar una doble sessió de supergegant femení i masculí, corresponent a la prova CIT Arnold Lunn World Cup. Zoe Ramírez va ser 47a i 53a mentre que Carla Mijares va ser 54a i 70a i Xènia Rodríguez, 55a i 65a. Sissi Hinterreitner i Jessica Núñez no van poder finalitzar la competició. En categoria masculina, Bartumeu Gabriel va ser dues vegades cinquè mentre que Xavi Cornella va ser sisè i vuitè. Robert Ferrar va ser 22è i 23è, Alberto Torres, 26è i 36è, Rober Bartumeu, 29è i 31è i Ty Acosta va ser 35è en la primera. Quim Rodríguez no va poder acabar la primera mànega mentre que en la segona va ser 12è.

Per un altre costat, Lluís Marín, en snowboarder cross, disputa avui una prova de la Copa del Món a Baqueira.