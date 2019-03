Andorra Telecom negocia per oferir el Mundial de MotoGP

Andorra Telecom està negociant amb els propietaris dels drets del Campionat del Món de MotoGP per poder emetre els seus continguts durant aquesta temporada.

Movistar+, que fins la temporada passada tenia els drets d’emissió d’aquest campionat, va perdre’n l’exclusivitat un cop finalitzada la competició. Per aquest motiu, els responsables de l’empresa de telecomunicacions del principat, s’han posat en contacte amb l’entitat propietària dels drets d’emissió per aquest any, amb l’objectiu de poder oferir-la el més aviat possible a Andorra.

Segons el responsable de Negociacions Estratègiques d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, les converses van per bon camí: “Portem setmanes treballant perquè els nostres clients, independentment del paquet de televisió que tinguin, puguin gaudir del Campionat del Món de Motociclisme. Les negociacions avancen satisfactòriament i esperem poder confirmar-ho oficialment durant els propers dies”.

D’altra banda, el Campionat del Món de Fórmula1 segueix en mans de Movistar+ i, per tant, es podrà veure al Principat de la mateixa manera que les darreres temporades, dins del paquet Motor, a un preu de 7 euros mensuals.