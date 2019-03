Doctor Music reduirà la zona d’aparcament i d’acampada

Els responsables del Doctor Music Festival Rencarnation Editon, que s’ha de celebrar al juliol a Escalarre (Pallars Sobirà), plantegen la reducció de la meitat dels aparcaments i una part de la zona d’acampada per aconseguir el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i fer el festival en els terrenys que estan en part en una zona inundable. Des de l’entitat ecologista Ipcena, Joan Vàzquez, va assegurar a que «no hi ha temps material» per fer les modificacions i considera que el festival no s’acabarà celebrant.Doctor Music preveu contractar noves zones d’aparcament en cotes més altes per alliberar aquelles que estan situades a la zona de flux preferent (ZFP), més properes al riu. En aquest sentit, volen crear aparcaments dissuasius en poblacions que estiguin a 30 o 60 minuts de distància del recinte del festival.



A partir d’aquí, l’organització facilitaria un «transport llançadora» per portar els assistents fins a l’espai de concerts. Una altra de les mesures que han afegit a les al·legacions a l’ACA és l’eliminació de la zona d’acampada del marge dret del barranc d’Unarre. Són sis hectàrees que l’organització considera «difícilment recuperables» per a cap ús i que també comportarien la pèrdua d’un escenari per a actuacions musicals.Així mateix, els promotors proposen la creació d’un sistema de predicció meteorològica «exprés», que inclou el seguiment de diferents models, amb dades en temps real.

40.000 persones

Tot i la proposta d’aquestes modificacions, des de Doctor Music es recalca que el festival tal com està plantejat s’hauria de desenvolupar en part en zona inundable i que, per tant, l’única alternativa que poden oferir perquè no es prohibeixi és anul·lar-lo. Tanmateix, indiquen que una reducció de l’aforament no és viable si es tenen en compte els costos de producció i el que cobren els artistes. La viabilitat econòmica de l’esdeveniment comporta que hi assisteixin com a mínim 40.000 persones.



Segons argumenta l’organització, «l’única zona inundable ocupada per l’acampada presenta una inundabilitat de 10 centímetres, que només podria suposar una evident incomoditat per a les persones si fallessin els sistemes de prevenció i mesura, així com els protocols d’actuació», van assegurar.

Poca definició tècnica

El portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez, en relació amb les al·legacions de Doctor Music opina que tenen «poca definició tècnica» i que caldrà fer una nova tramitació per dur a terme l’esdeveniment, per a la qual «no hi ha temps material». És per això que va instar la promotora a què digui si es busca un altre emplaçament per fer el festival o si finalment no l’acabaran fent. Vàzquez també va alertar que en cas que s’autoritzi la proposta musical amb les condicions actuals «s’incompliria el principi legal» i per això des d’Ipcena es portaria el cas a la fiscalia.



El president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Carles Isús, va valorar positivament les modificacions de Doctor Music pel que fa al projecte del Festival d’Escalarre, va informar Ràdio Seu.