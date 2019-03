Els estupefaents dels turistes

La cocaïna és la droga preferida dels turistes que venen al Principat, si es tenen en compte els balanços setmanals de la Policia sobre les detencions que s’efectuen a les dues fronteres del país per un delicte contra la salut pública. La tendència, a més, va a l’alça: fins ahir, de les 25 persones detingudes pels agents des de l’1 de gener, 18 portaven aquesta droga. En el mateix període del 2018, la duien 13 dels 20 arrestats. S’han comissat 19,7 grams d’aquest tipus d’estupefaents, 3,9 més que l’any anterior. A més, si es fa la mitjana de les dades facilitades setmanalment per la Policia, el perfil del turista que aquest hivern entra amb estupefaents al Principat és d’un home de 33 anys que duu cocaïna en el 72% dels casos i que accedeix al país en un turisme particular (92% dels arrestats) per la frontera del riu Runer.

La meitat dels no residents detinguts a les fronteres porten més de dos tipus de droga

L’encreuament de dades també mostra que quasi la meitat d’arrestats, 12 dels 25, està en possessió de dos tipus d’estupefaents. Un 16% dels detinguts, a més, porten tres drogues o més. En aquest sentit, solen combinar la cocaïna amb haixix o marihuana. En comparació amb l’any passat, però, hi ha un augment dels grams comissats d’haixix: si el 2018 es van confiscar 3,3 grams a tres persones, des de principi d’any s’han segrestat 57,3 grams a nou individus. Les quantitats més elevades les duien quatre individus, que viatjaven en parelles, i intentaven introduir-ne 30,8 i 11,1 grams, respectivament.



Respecte al comís de marihuana, el servei de l’ordre ha arrestat set homes per transportar aquesta droga respecte als quatre del 2018. Les quantitats, tot i això, es contraposen en comparació amb les d’haixix: des de l’1 de gener fins ahir va segrestar 9,6 grams. Fins al mateix dia que l’any passat ja n’havia confiscat 23,5, més del doble que aquest any.



D’altra banda, els turistes arrestats per possessió de petites quantitats d’èxtasi, metamfetamines i heroïna, en aquest ordre segons les quantitats comissades, es mantenen respecte a l’any passat. Durant el 2019 els agents han detingut vuit homes i el 2018, nou.

Narcotràfic a la frontera

Les intervencions policials a les fronteres solen respondre a comisos de drogues a no residents i de quantitats considerades per al consum propi. Per contra, les grans quantitats d’estupefaents se solen confiscar en en operacions que s’efectuen dins del país, on s’investiguen i localitzen punts de venda. Però hi ha excepcions i aquest any ja s’ha donat una. El 22 de gener, la Policia va detenir un resident de 31 anys a la frontera hispanoandorrana quan intentava introduir una tauleta d’haixix, tallada en 14 trossos, de 707 grams.