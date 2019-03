Socias es proclama el rei del gel i s’emporta les GSeries

El mallorquí Miquel Socias es va proclamar aquest cap de setmana, el rei de les GSeries. El pilot no va donar opcions als seus rivals demostrant un gran domini de la conducció sobre el gel.

Així, Socias va sortir per totes des del mateix inici i va mantenir un excel·lent ritme que va deixar sense resposta als seus rivals directes. La disputa de les respectives mànigues van confirmar les primeres impressions i Miquel Socials, que prové de Campanet, un poble on no sol nevar, va completar una actuació sense errors. Roger Chalmeta i Pedro Font el van acompanyar al podi.

«Estic molt content i agraït a l’equip per com s’han desenvolupat aquests dos mesos de competició», comentava Socias que afegia que ara «m’agradaria seguir algun campionat de circuits» i que «no hi ha dubte que l’experiència adquirida sobre el gel serà molt important».

Una vegada sumats els punts dels parcials disputats i descomptar el pitjor resultat de cada pilot, Socias va ser el vencedor de la categoria reina (GS), mentre que Ferrán Pujol va confirmar el seu domini entre els GIAND (categoria GS2). Joan Sala (2RM), Raul Ferré (CC) i Yann Li potier (SbS) van aconseguir el triomf en les seves respectives categories. En aquest sentit, Pujol va explicar que «estic molt satisfet pel títol en una especialitat que no coneixia i amb un vehicle totalment nou per a mi». «Sens dubte ha estat una gran experiència», destacava.

La climatologia, el contratemps

Àlex Bercianos, director del Circuit Andorra - Pas de la Casa, va explicar que «la participació ha estat bona» i que «hem tingut una mitjana de 50 pilots per carrera entre les cinc categories». «Sense cap dubte el contratemps més important que hem tingut ha estat la climatologia, ha estat molt adversa per a nosaltres durant aquests primers mesos de l’any», indicava i afegia que «l’experiència ha estat molt positiva».