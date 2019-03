Ferré afirma que el vial prioritari ha de ser el de Sant Julià

El número dos de la candidatura parroquial de Ciutadans Compromesos i excònsol menor de la Massana, Raul Ferré, va assegurar ahir que reclamar la desviació de la parròquia cap a Ordino no serà una de les prioritats si ell i Carles Naudi són elegits consellers generals. Segons Ferré, el més prioritari és acabar el vial de Sant Julià. Un posicionament que també comparteix el cònsol major, David Baró, si bé en el seu cas, va demanar a tots els candidats a les properes eleccions que si comencen a treballar en el projecte massanenc ho facin pensant en una desviació global que no deixi el poble oblidat. Amb tot, va explicar que a dia d’avui ja s’estudien mesures per evitar els embussos en hores puntes, com per exemple, posar horaris diferents al sistema educatiu francès i andorrà perquè no coincideixi el moment d’entrar a l’escola.



«Primer és prioritari acabar el vial de Sant Julià que és on entren més turistes i perquè nosaltres també puguem circular bé en direcció sud», va exposar Ferré, apuntant que «el dia que aquest projecte estigui acabat i les arques del Govern ho permetin, ja es parlarà de la desviació de la Massana i Ordino. Ara hem d’estar tranquils i apretar pel de Sant Julià que és el que necessita el país».



De la seva banda, Baró va recordar que el cost de la variant és molt alt, «més que el pressupost total d’Ordenament Territorial» i que per tant «cal prioritzar». Segons el cònsol «primer cal acabar el de Sant Julià i després, com marca el pla d’infraestructures viàries, la següent desviació és la de la Massana». El que té clar és que quan arribi aquest moment, «no hi haurà debat perquè és necessari». Tot i així, va reclamar a tots els candidats que quan pensin en el projecte ho facin tenint present que ha de ser un projecte «global». «La desviació ha de ser completa, amb els corresponents enllaços amb els nuclis de la Massana i no una desviació que oblidi la Massana».



De moment, va explicar, ja s’han fet alguns passos per tenir els terrenys disponibles. «S’han fet cessions voluntàries per fer el futur vial, s’han signat convenis a tres bandes entre el comú, els Govern i privats»

Mesures

Baró va reconèixer que mentre la desviació no pugui ser una realitat i veient els embussos que es generen en hores punta, des de la Taula de Mobilitat es treballa per buscar mesures que ajudin a reduir aquestes cues amb un estudi global entre la cruïlla d’Anyós i fins a Ordino. «Tenim centres escolars al centre i provoquen retencions al matí», va reconèixer el mandatari, que va apuntar que una de les possibilitats que es tenen sobre la taula és mirar d’esglaonar l’entrada a l’escola. «Estem parlant de si hi podria haver dos horaris diferents, que primer entri l’escola andorrana i després la francesa», va manifestar.

En tot cas va deixar clar que són mesures transitòries o complementàries i si bé com a cònsol defensa els interessos de la parròquia, «sempre hem de pensar en clau de país».