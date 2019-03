Pallissa i cap a Lió (98-79)

Imbatuts, Intractables. Amb un somni, Europa. Amb un missatge: «Seguim més vius que mai». Sense por. Sense nervis. I amb la moral ben alta. Ni la força física, ni destrossar a Stevic. Res va poder amb un MoraBanc implacable, liderat per Rafa Luz i Dylan Ennis, que va dominar tot el partit i que va apallissar l’Asvel davant d’un Poliesportiu que no va defallir i que, ahir més que mai, va demostrar del que és capaç

Així, el MoraBanc va aconseguir una importantíssima victòria davant de l’Asvel Villeurbanne per 98 a 79 i va forçar el tercer matx dels quarts de final de l’Eurocup. A més, Luz va fer el millor partit de la temporada i va anotar 17 punts, mentre que Ennis va brillar en qualitat.

El partit va començar a màxima intensitat, donant-ho tot per part dels tricolors. Els andorrans van mostrar un fort nivell, fent una forta defensa, mirant de cometre els mínims errors però els francesos van fer gala del seu poder físic i amb un tres i no res, van ser capaços de posar-se per davant, fet que va causar un petit ensurt a les files tricolors i un Ennis que es desesperava. Per aquest motiu, Navarro demanava calma, perquè no es podia perdre el cap.

Malgrat això, el MoraBanc oferia un espectacle a l’afició, i confiat, amb ganes de mantenir-se absolutament invicte a casa, no es va desenganxar, fent els canvis de ritme necessaris per desestabilitzar el rival, podent córrer i quan volien, destrossant la cistella, sobretot per part de Jerome Jordan, que es mostrava especialment inspirat en el rebot ofensiu.

El segon quart, va començar amb unes defenses molt dures, amb Luz anotant de triple per posar-se per davant, fent bon joc, variant, distribuint i buscant els espais. En aquest sentit, amb un Jordan brillant, l’equip marxava a la mitja part amb un resultat de 47 a 41, després d’unes quantes esmaixades tricolors que feien embogir el Poliesportiu. A més, Ennis es carregava amb l’equip a les espatlles i donava confiança a la resta de membres, que s’apuntaven a la festa tricolor, amb la coralitat requerida quan el MoraBanc mostra la seva millor dinàmica. En aquest context, també cal destacar el paper de Reggie Upshaw que, assumint el paper de David Walker, es mostrava a l’alçada, rebentant la cistella quan es podia.

Així, al tornar del descans, el MoraBanc no només va aguantar la distància, sinó que la va ampliar i, amb entesa, companyonia i bon joc, i van aconseguir fer una estocada al rival que no va tenir cap possibilitat per apropar-se a l’electrònic.

Stevic, KO

Malgrat això, quan faltaven tres minuts per acabar el tercer quart, Oliver Stevic va caure estès a terra, amb llàgrimes a la cara de dolor, després que Livio Jean-Charlesl’escombrés i, per tant, podria dir adeu a la temporada. El Poliesportiu esclatava de ràbia i ira, i el panorama era el pitjor. Tot i això, els del Principat no van permetre un cop moral i van seguir remant per venjar-se del rival.

Així, Luz i Upshaw es convertien protagonistes fins a arribar als darrers deu minuts, amb un resultat de 74 a 55. Després, amb la lesió en ment, els francesos van augmentar el ritme de joc i, llavors Vitali anotava un triple psicològic i canviava la dinàmica. Perquè si els francesos atacaven, els andorrans responien amb triple. Igualment, els rivals ho van intentar fins a darrer moment, perquè en els darrers minuts, els tricolors havien abaixat un poc la guàrdia. Però al final, va quedar en un no res. Ara, diumenge, toca rebre al Montakit Fuenlabrada i l’equip té menys de 48 hores per descansar i recuperar-se.