El PS proposa registre de la propietat i un ens públic per fer aflorar pisos buits

Un dels punts forts del programa electoral del PS de cara a les eleccions generals del 7 d’abril seran les mesures destinades a solucionar els problemes d’accés a l’habitatge. Així, des de la formació es proposarà la creació d’un registre de la propietat que permeti identificar i conèixer quants pisos buits hi ha al país i, a la vegada, la creació d’un ens públic que, en conciliació amb els propietaris, els pugui posar al mercat a un preu assequible amb la garantia de pagament i de conservació per part del Govern.

Les propostes les van presentar ahir el candidat a cap de Govern, Pere López, i Roger Padreny, número 5 de la llista nacional. Aquest darrer va remarcar la necessitat del registre tot recordant que «es calcula que hi ha uns 4.000 pisos buits» i, per tant, «és bàsic i fonamental tenir les dades i, sobretot, poder-los oferir a la ciutadania».



I aquest oferiment, com va explicar López, es faria mitjançant un ens públic que gestionaria tant pisos buits o aquells que els propietaris posessin a disposició de l’Estat. Per a ell la veritable problemàtica és que molts pisos no surten al mercat, per tant, «el que cal és buscar mecanismes perquè es posin a disposició de la ciutadania».



Seria «una mesura de conciliació entre les necessitats dels llogaters i uns propietaris que no acaben de posar-los al mercat». López va defensar la necessitat d’aquest intervencionisme perquè «la regulació actual no funciona» i ha negat que «la solució sigui construir habitatge de luxe o grans promocions».



A preguntes dels periodistes, López va aclarir que la participació seria «voluntària» per als propietaris i que aquests «tindran la garantia de cobrament i podran participar en programes de rehabilitació vinculats a un preu final de mercat assequible». Des del PS també s’impulsarà «un estudi sobre quin ha de ser el preu de referència a cada zona”, petició ja feta al Consell General i refusada per DA.