Andorra, a punt de donar la sorpresa contra el Canadà

Andorra va competir ahir a les Finals de la Copa del Món i ho va fer amb nota després de donar la talla i plantar cara a un país com el Canadà. D’aquesta manera, tot i que va perdre per 3 a 1 en els vuitens de final de l’Alpine Team Event, en un eslàlom gegant paral·lel, d’un traçat curt de 25 portes i 66 metres de desnivell, tot hauria pogut ser molt diferent si Àlex Rius no hagués comès una petita errada quan anava per davant a la darrera baixada. En aquest sentit, l’única victòria va ser per a Mireia Gutiérrez, que no va fallar i es va imposar a Laurence St. Germain. Així, Sissi Hinterreitner va perdre davant d’Erin Mielzynski per 1,22 mentre que Àxel Esteve va arriscar i va enforquillar, de manera que va perdre contra el millor esquiador canadenc, Philip Trevor.

Per tant, en la darrera cursa, tots els ulls estaven posats amb Rius, que competia davant de Benjamin Thomsen i que va estar a punt de donar la sorpresa.

En aquest context, Gutiérrez va explicar que «he fet una mala sortida» però que «m’he recuperat bé i he complert la meva feina, que era guanyar la meva mànega». «Quan competeixen per equips, guanyem o perdem tots», recordava i afegia que «estic contenta personalment perquè hem estat al màxim nivell», encara que «quan arrisques, falles». «El resultat és agredolç però tenim potencial i s’ha vist que podem estar aquí», reiterava.

Així mateix, Àlex Rius es va mostrar «un pèl decebut» per no haver «pogut rematar la feina». «Per un moment he pensat que ho teníem però no ha pogut ser, encara que s’ha demostrat que podem esquiar a bon nivell», reiterava. «La gent ha estat increïble, els he sentit quan he fet l’errada i això m’ha donat mil forces per seguir lluitant fins al final», revelava.

Per la seva banda, el director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, Carles Visa, va assegurar que «hem complert l’objectiu, que era no posar-ho fàcil». «Hem estat capaços de guanyar una ronda, però penso que en podríem haver guanyat dues, ha faltat solidesa i hem de continuar treballant», remarcava. A més, considerava que «no tenim l’objectiu del tot complet i el regust és agredolç perquè m’hauria agradat que els dos que han caigut haguessin arribat».

En aquesta línia, Josep Pintat, president de la FAE, va destacar que «estem contents», que s’ha notat «la pressió i els nervis» i que «l’esquí és molt injust». «Hem ofert una bona imatge», assegurava, encara que va reconèixer que «s’ha de treballar la part psicològica perquè hi ha hagut un tema de concentració». «Ens venem com un petit país però la FIS ens diu que som un gran país i ens ho hem de començar a creure», sentenciava. En aquest context, el cap de Govern en funcions, Toni Martí, va indicar que «hem competit bé davant d’un país com el Canadà» i va recordar que «si hi ha un petit país, és Andorra», i que, en canvi, «Canadà és gran».

Per un altre costat, l’esquiadora Carmina Pallàs, que encara té sis mesos de recuperació al davant a causa de la lesió que va patir al desembre, va reconèixer que «m’he mort de l’enveja» però que «les Finals són una injecció de motivació».

Suïssa venç

La victòria a l’Alpine Team Event va ser per a Suïssa en una final molt ajustada contra Noruega que al final es va decidir per temps. Alemanya es va emportar el tercer lloc davant del Canadà després d’haver hagut de disputar una cinquena baixada.