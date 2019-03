«Recomani el pantocràtor»

«Al final, són els nostres millors aliats», reconeix la ministra de Cultura en funcions, Olga Gelabert, sobre el paper del sector de l’hostaleria com a promotor dels béns culturals del país. Perquè tenir una bona promoció a través de les xarxes i d’Internet és obligatori però a l’hora de la veritat, qui no s’ha plantat a la recepció d’un hotel a la recerca d’una solució ràpida per acabar de passar un matí o una tarda que ha quedat mig penjada en la planificació de l’escapada turística?



I amb aquesta intenció, el Departament de Cultura vol seduir el sector amb una inauguració especial organitzada especialment per a ells: «Serà el dia 22, l’endemà de l’oficial», amb la presència d’autoritats, explica l’encara ministra. L’objectiu és que els potencials consellers coneguin el nou Espai Columba i el videomapatge de primera mà perquè recomanin als seus hostes visitar-lo, amb la passió que només dona una experiència en primera persona. També s’orientarà el sector pel que fa als preus, les visites guiades i els horaris.

Visites gratuïtes

L’entrada serà gratuïta fins a finals de mes. Coincidirà amb part de la campanya electoral

A partir del matí del dia 22, però, l’espai quedarà també obert a tots els ciutadans. Serà gratuït «fins a finals de mes», segons Gelabert. Unes dates de gratuïtat que coincidiran amb l’inici de tota la primera meitat de la campanya electoral però que la ministra considera que no s’ha de llegir en aquest sentit. «De debò que voldria que no es fes aquesta lectura, aquest no és un projecte nou sinó que és la consecució de molts anys de feina, no té res a veure amb la campanya», explicava el dia del trasllat dels frescos al nou Espai Columba.



El cert és que Gelabert es va proposar inaugurar abans de la campanya electoral i ho aconseguirà, in extremis, tres dies abans.

Innovació

L’espai reduït del nou Espai Columba exprimirà el màxim l’ús de la tecnologia per poder convertir-se, també, en el nou centre d’interpretació del romànic. El que no pugui encabir l’espai, s’explicarà a través de vídeomurals interactius, així com, el videomapatge de l’església de Santa Coloma reprodueix els frescos al llarg de la seva història. Més en menys espai. H