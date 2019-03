Els rivals del MoraBanc a l’ACB també punxen

SÒNIA YEBRA Presidenta The Shopping Mile

Per un altre costat, l’UCAM Múrcia va sortir del descens apallissant de manera brutal al Tecnyconta Saragossa, rival directe del MoraBanc. Ho va fer amb un resultat de 116 a 94 i 38 punts de Booker. A més, va anotar 20 triples.

D’aquesta manera, el Kirolbet Baskònia es va imposar per 85 a 68 a l’Iberostar Tenerife després de trencar el partit a la segona meitat. Vildoza, amb 18 punts, Hiliard, amb 19, Shields, amb 20, Voigtmann, amb 21, i Poirier, amb 23, van ser els millors cinc del conjunt local. El partit de l’equip basc va ser pràcticament perfecte, excepte en els problemes en el rebot defensiu.

El MoraBanc podria haver sortit molt perjudicat de la 23a jornada de la Lliga Endesa després de perdre per 66 a 62 contra el San Pablo Burgos en un matx en el qual va estar molt lluny de brillar i en el qual va semblar estar pensant en el primer duel de les semifinals de l’Eurocup que es disputa demà a les 20.30 contra l’Alba Berlín. En aquest context, els tricolor van oferir una imatge pèssima i van desconnectar en el segon i en el tercer quart, una situació de la qual els burgalesos se’n van aprofitar.

Per El Periòdic

