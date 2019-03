L'IPC puja una dècima al febrer

D'altra banda, els grups de l’IPC que moderen la variació anual són esbarjo, espectacles i cultura, amb una variació del -1,7% (1,6 punts inferiors a la del mes de gener), una disminució causada per l’entrada en promoció dels preus dels béns duradors per la recreació a l’exterior, i hosteleria i restauració, amb una variació del +1,1% (8 dècimes inferiors a la del mes de gener), a conseqüència d’una disminució en els preus dels allotjaments turístics respecte al mateix mes de l’any anterior.

Per El Periòdic

