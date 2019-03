La política divideix la plataforma contrària a l’heliport de Tresoles

Els posicionaments polítics han generat un terratrèmol en el si de la plataforma contrària a la construcció d’un heliport a les Tresoles. Les fonts consultades asseguren que el col·lectiu no ha arribat al trencament, però no amaguen que hi ha divisió. El motiu? Un comunicat amb un alt contingut polític que ha incomodat a una part dels integrants de la plataforma, especialment els més propers a DA.



El text, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC i que s’hauria fet arribar a tots els caps de llista, dona les gràcies als més de 2.000 ciutadans que al seu dia van signar contra la instal·lació en aquesta ubicació i aprofitant la celebració d’eleccions es demana «un últim esforç». Concretament s’hi diu que «necessitem que ens feu costat no donant suport a les candidatures que no portin al seu programa de forma inequívoca l’abandonament definitiu del projecte d’heliport en aquesta ubicació inadaptada per aquest tipus d’instal·lació».



El conflicte va arribar en el moment que una part dels integrants de la plataforma van proposar fer arribar el text als mitjans de comunicació amb les firmes corresponents. Les fonts consultades van exposar que en el moment de fer aquest pas totes aquelles persones properes a DA van decidir fer-se enrera i això va generar la divisió.



Encara que ahir algunes informacions apuntaven al trencament de la plataforma, les mateixes fonts van assegurar que només es tracta de «divisió» i que «la plataforma seguirà endavant d’una manera o altra». Igualment van assegurar que ningú havia decidit deixar el col·lectiu. Cal dir però, que alguns membres de la plataforma consultats per aquest rotatiu van rebutjar fer declaracions i no van voler confirmar ni desmentir si seguien formant part del grup o no. És més, alguns altres van recordar que la setmana encara no s’ha acabat i no van descartar que durant els propers dies es pugui veure com es materialitza alguna acció.

Diferents ideologies

La plataforma antiheliport ha estat configurada, des del primer dia, per persones de diferents ideologies, tal com van recordar les fonts consultades, fet que en cap cas els va impedir assolir un consens a l’hora de defensar el seu posicionament, fins i tot per aquells propers al partit de govern, l’únic defensor del projecte. Igualment, cal recordar que finalment el projecte ha quedat aturat fins a la propera legislatura si bé el Govern defensa aquesta ubicació. H