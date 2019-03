Descarrega demana «implicació» als empleats de la funció pública

La ministra en funcions de Funció Pública i Reforma de l’Administració Eva Descarrega va presidir les sessions informatives per als treballadors de l’Administració general en les quals es van exposar les primeres conclusions de l’anàlisi del model anterior del sistema de gestió i avaluació de l’acompliment (GADA), és a dir, el desenvolupament de la carrera professional. El treball el va dur a terme el departament de la Funció Pública amb la consultora Deloitte. En la reunió, Descarrega va demanar la implicació del personal en el nou model que preveu la Llei de la funció pública, ja que considera que millora de condicions laborals i retributives i fa avançar en la carrera horitzontal amb expectatives de formació i de promoció professional dins de l’administració.

La ministra, acompanyada del secretari d’Estat en funcions de la Funció Pública i Reforma de l’Administració Antoni Rodríguez, de la coordinadora del Departament de Funció Pública Elisabeth Almarcha i del representant de la consultora Deloitte Jordi Calaf, va presidir les quatre sessions informatives que van tenir lloch ahir divendres a l’edifici administratiu i en les quals hi van participar més de 200 treballadors públics.

Les sessions, tal com va informar Govern a través d’un comunicat, es van programar amb la voluntat d’informar als treballadors de l’Administració del GADA, valorant les seves debilitats i fortaleses, i per presentar una aproximació al model de futur de la nova Llei de la funció pública amb les premisses per definir la carrera horitzontal i l’avaluació de l’acompliment, així com els riscos i els factors d’èxit d’aquest nou model.

En aquest sentit, els supòsits presentats per a l’avaluació de l’acompliment i per la carrera horitzontal van ser la simplicitat, l’objectivitat, la sostenibilitat i la transversalitat, cercant que l’avaluació de l’acompliment respongui a un criteri d’utilitat, facilitant la seva percepció com una eina enriquidora i creïble, i que la carrera professional horitzontal sigui un incentiu pel desenvolupament i creixement professional individual dels funcionaris i treballadors públics.

Pel que fa als possibles riscos identificats es va esmentar la comunicació ineficient, una implantació massa ràpida, el lideratge dels responsables o les diferències d’exigències. Quant a factors d’èxit es va valorar la creació d’una cultura dins del Govern que valorin l’avaluació i el reconeixement com a eines positives per al desenvolupament, un procés de definició d’objectius previ a la implantació del nou model o un pla de gestió del canvi.