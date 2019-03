SDP convertirà l’Hotel Casamanya en Museu Nacional

«Tenim una oportunitat única i l’hem d’aprofitar», va etzibar «l’únic» candidat d’esquerres i de «valors socialdemòcrates» d’Ordino, Felip Gallardo, minuts abans d’arrencar la reunió pública que va celebrar Progressistes-SDP ahir al vespre a la parròquia. Compartint taula amb el candidat nacional, Josep Roig, i el president del partit, Jaume Bartumeu, i davant la presència d’una trentena de persones, Gallardo va explicar que el tema central de la seva campanya es basarà en transformar Ordino en el centre cultural del país, atorgant a l’Hotel Casamanya la condició de Museu Nacional d’Andorra. Segons el progressista, això ajudaria que els turistes «parin i facin més vida al poble quan baixin de les pistes d’Arcalís». I és que «tenim molta feina feta –museus consolidats, Casa Rosell o la Ruta del Ferro–, només queda l’empenta final», va assegurar el candidat, tot apostant per una política turística que inverteixi en la «nostra cultura».



Ara bé, per a Gallardo, professor curiosament a Canillo, tot això no tindrà èxit si no s’aconsegueix una bona comunicació amb les valls centrals, que passa per la construcció del desviament de la Massana. En aquest sentit,el seu «mentor», Josep Roig, va afegir l’aposta pel transport públic gratuït i «mediambientalment net». Tant el vial com la millora de la mobilitat van ser uns dels temes que més van interessar els assistents.



Pel que fa al problema de l’habitatge, des d’SDP es va proposar la creació d’una comissió nacional que «arribi a tothom», a través de la impulsió de pisos de protecció social, ajudes econòmiques per qui no es pugui permetre pagar el lloguer i la fixació de topalls.

En clau de país

Bartumeu també va participar en la presentació oferint una triple proposta: social, progressista i que no giri l’esquena als seus veïns, és a dir, a Europa. Malgrat això, va demanar «tocar de peus a terra» i va lamentar percebre una «frustració social», deguda a l'increment del cost i el nivell de la vida, a les desigualtats socials i a «l’escassa» representativitat pública de les institucions. En definitiva, «una frustració democràtica», en paraules del president.



En el seu discurs, Roig va preferir centrar-se en l’acord d’associació, tot contradient les propostes dels altres partits, i va qualificar el seu projecte de país de «social amb continguts molt clars i compromesos de veritat». Ideològicament, va assegurar que és «reconeixible i coherent» i que ofereix «credibilitat», dins una Andorra «inclusiva».



Roig va apel·lar a la Carta Social Europea per apujar el salari mínim i les pensions –al 70% del salari mig– que «facin viure dignament». Per crear més llocs de treball i perquè l’oferta laboral andorrana sigui coneguda arreu, cal un «bon acord d’associació» i un pacte d’Estat transparent, a més de la creació de l’àrea especial pirinenca qie millori la gestió econòmica i comercial de la zona.



Pel que fa a la màxima xacra social, la violència en vers les dones i els infants, Roig va demanar no tancar els ulls i crear mesures de prevenció efectives.

Però si hi ha una autèntica necessitat, per a SDP és la d’aconseguir una administració lliure de corrupció i sense deutes, «sense edificis fallits ni fonts de colors» i una funció pública adequada.



«Quan us preguntin què va dir Gallardo, m’agradaria que diguéssiu que vaig prometre treballar pel progrés de la nostra parròquia. Això és el que em motiva: estar al servei públic i no només d’unes famílies. Ciutadans de tota mena, amb i sense passaport», va concloure Gallardo.