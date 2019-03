Andorra s’imposa per la mínima contra Xipre

El conjunt andorrà que està disputant els Jocs dels Petits Estats d’Europa a San Marino es va aconseguir imposar ahir per la mínima al conjunt de Xipre, un equip que en altres ocasions ha dificultat les coses a Andorra.

En aquest sentit Òscar de la Riva es va imposar a Ioannis Damianou mentre Daniel Gómez ho va fer també contra Paris Klerides. Així mateix, Konstantinos Michaelides va poder vèncer a Jordi Fluvià de manera que Robert Alomà en va tenir prou amb unes taules contra Pavlos Constantinou per sentenciar una nova victòria i, per tant, per mantenir la imbatibilitat que està aconseguint Andorra en aquest torneig.

D’aquesta manera, Andorra és primera a la classificació general amb 14 punts, seguida de Mònaco, amb dos punts menys i de les Illes Fèroe, amb quatre punts menys. Ara, té un marge de dos punts i, per tant, té un petit marge per fallar un dia.