L’escola andorrana redueix l’absentisme gairebé un 24% en dos cursos

Amb l’aprovació el passat dia 20 d’una actualització de la regulació relacionada amb la prevenció de l’absentisme escolar als centres educatius del país, quedava saber la xifra d’alumnes que abandonen les aules en l’ensenyament obligatori, ja que el decret feia presagiar que era una mesura presa per un augment dels casos. Tot el contrari: el Govern va comunicar ahir que l’escola andorrana va sumar 51 casos el curs 2017-2018, 50 dels quals es van centrar en la Segona ensenyança. El nombre de casos el curs anterior va ser semblant (52), lluny dels 67 que va haver-hi el curs 2015-2016. Pel que fa als casos del sistema educatiu espanyol i francès, no han transcendit.



La disminució dels casos en un 23,88% del curs 2015-2016 al del 2017-2018 és una bona notícia, i més quan els abandonaments en el nivell de Primera ensenyança s’han reduït un 87,5%, passant de vuit alumnes a un. Aquestes xifres, però, no concorden amb les dades de l’enquesta que va dur a terme el CRES amb la col·laboració de la Fundació Reig feta pública el gener del 2017. Aleshores, el Ministeri d’Educació havia detectat 31 alumnes d’entre 5 i 10 anys en risc i en situació d’absentisme escolar.



L’executiu també va comunicar la situació dels expedients oberts. La gran majoria acaben resolts. És a dir, amb els alumnes tornant a les aules o certificant que han canviat de sistema educatiu o han anat a viure fora d’Andorra amb la família. No obstant això, els casos pendents van a l’alça: en curs 2015-2016 es van resoldre tots, en el següent van quedar pendents quatre i l’últim té 17 encara per resoldre. Fonts educatives expliquen que es donen un marge de temps per tancar-los, sobretot en la Segona Ensenyança, ja que és més difícil de convèncer als alumnes que tornin a les aules.

Mecanismes de retorn

La nova regulació estipula quins han de ser els mecanismes de retorn a l’assiduïtat escolar en cas d’absentisme declarat. El decret també deroga el text de modificació relatiu a la prevenció i el tractament vigent de l’absència als centres educatius, aprovat el 2008, i «garanteix amb més eficàcia el seguiment i la resolució dels casos d’absentisme», va indicar l’Executiu.

Preguntat per aquestes dades, el SEP assegura que no les coneix i, per tant, no pot opinar al respecte. Aprofitant l’avinentesa, el secretari general, David Garcia, va manifestar que «el Govern va aprovar el decret sense fer-nos partícips».