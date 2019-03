Remarca que cal un ens que orienti i evitar la improvisació

Els candidats de terceravia, Josep Pintat i Joan Carles Camp, van reunir-se ahir amb l’Andorran Banking, en el marc de la ronda de trobades amb els diferents agents del sector empresarial i social. En la reunió el cap de llista de terceravia va exposar la necessitat de disposar d’una plataforma de treball per encarar els reptes de futur del sector financer. «Creiem que és bàsic i cabdal que es disposi d’un organisme per dur a terme reflexions fonamentades i analitzar cap on ens hem de dirigir», va indicar.



La proposta va lligada a una de les conclusions de la comissió especial sobre BPA. En aquest sentit, es voldria disposar d’un comitè financer integrat per membres del Govern, del Consell General, de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), de la UIFAnd i del sector financer, de manera que es puguin estudiar els canvis legislatius per aconseguir un sector més competitiu. «És un element clau perquè el que desitgem és que el sector financer pugui continuar prestant servei i pugui competir d’igual a igual amb l’exterior».

Seguretat

Pintat va defensar que des de terceravia es fa un plantejament «de tocar de peus a terra, d’encarar el futur amb reflexió perquè no gestionem el dia a dia, gestionem el futur i com que sempre és incert, sempre estarem més preparats si tenim capacitat de reacció». De fet, en aquest aspecte va recriminar que fins ara «el sector s’ha avançat i la part política ha anat a remolc». Durant la reunió es van tractar temes com l’acord monetari amb la Unió Europea o l’entrada d’Andorra en el Fons Monetari Internacional.