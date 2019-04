Diagne segueix ingressat però passa d’urgències a planta

El jugador del MoraBanc, Moussa Diagne, que està ingressat a l’hospital de Sant Pau de Barcelona perquè des de divendres pateix un quadre sincopal del qual no s’acaba de recuperar i que li causa marejos amb pèrdua d’equilibri, ha millorat notablement i ahir va passar d’urgències a planta i, per tant, se li ha rebaixat el nivell d’atenció, fet que demostra la millora notable del seu estat de salut.

En aquest sentit, durant el dia d’avui encara se li ha de fer una altra prova i per aquest motiu, va passar ahir la nit a l’hospital. Malgrat això, el club va informar en un comunicat que «el jugador es troba bé» i que «té moltes ganes d’entrenar i de jugar».

En aquest context, el club pensava que ahir ja li podrien haver donat l’alta però no va poder ser «a causa dels ritmes de l’hospital». D’aquesta manera, el cap de Comunicació del club,

Gabriel Fernández, va assegurar que «no hi ha cap notícia dolenta, al contrari» i va recordar que «el jugador està igual d’animat, i una mica fart d’estar a l’hospital» perquè es vol reincorporar a les files tricolor com més aviat millor. Així mateix, va explicar que «encara no hi ha un diagnòstic» però que «totes les proves determinen que no hi ha res greu». Per tant, «es tracta d’anar descartant».

Cal recordar que el jugador va patir un cop divendres entrenant contra Landing Sanè i des de llavors pateix marejos.