Clavera presenta una denúncia a la Fiscalia contra la proposta d’avortament d’Espot

El candidat d’Units pel Progrés d’Andorra (UPA), Alfons Clavera, va complir la seva amenaça i ahir va presentar a la Fiscalia una denúncia contra la proposta de DA de crear un servei d’acompanyament a les dones que vulguin avortar a l’estranger. Després que la Junta Electoral es negués a investigar el cas per manca de competència, Clavera espera que sigui ara la Fiscalia qui practiqui les diligències escaients per estudiar «si s’han destinat recursos públics a analitzar la viabilitat del servei o a contractar assessors», quan Xavier Espot era ministre d’Afers Socials.



Clavera, en la seva defensa ferma del coprincipat, va recordar que la proposta demòcrata «xoca amb l’article 8 de la Constitució, que protegeix el dret a la vida en totes les seves fases» i que aquesta iniciativa és «enganyosa perquè el senyor Espot, que és jurista, sap perfectament que és inviable i un frau de llei». En cas que finalment s’acabés creant aquest servei governamental, Clavera va alertar que, segons el Codi Penal, l’Executiu «estaria cometent un delicte en grau de temptativa punible» i «la comissió d’un presumpte delicte de malbaratament de cabals públics» que es destinarien a finalitats il·legals dins el Principat.

La resposta d’Espot

El candidat de DA, per la seva banda, no va voler fer declaracions al respecte i es va limitar a afirmar que «la Fiscalia farà el que cregui convenient i li ben asseguro que aquests estudis no existeixen». A més, va afegir que aquesta proposta és «genuïna nostra i des d’aquest punt de vista això és una estratègia més per desgastar i és el tarannà al qual ens té acostumats el senyor Clavera».