Puig, campió de la Copa d’Europa per primer cop

Roger Puig es va convertir ahir, de manera oficial, en campió de la Copa d’Europa, un fet que succeeix per primer cop a Andorra en esports de neu. Aquest va ser un premi a tota una llarga temporada plena de curses per tot Europa i amb contrincants que estan entre els millors de les Copes del Món i dels Mundials que s’han celebrat aquest any. Quatre podis i puntuar en totes les curses ha suposat un total de 544 punts i, per tant, ha quedat a molta distància del segon classificat, el suec Aaron Lindstrom, amb 380 punts, podi a totes les proves de Suècia. Tercer va ser el suís Thomas Pfyl amb 370 punts, també habitual dels podis d’aquest esport.

Puig es va plantejar aquest objectiu a principi de temporada i va multiplicar els costos previstos per quatre però finalment, va anar aconseguint els resultats i objectius. Fins ahir, que va celebrar l’últim eslàlom i va sentenciar encara més la general. Sense cap pressió va aconseguir acabar en cinquena posició al segon eslàlom de les Finals de la Copa d’Europa. El guanyador va ser el rus Aleksei Bugaev mentre Lindstrom va ser segon i Pfyl, tercer. «Amb l’orgull d’haver sumat un gran triomf per Andorra i guanyat el respecte de les grans potències europees del món de l’esquí paralpí, és el moment de fer un merescut descans», comentava.