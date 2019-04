Les eleccions fan endarrerir el pagament del GAdA a la capital

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va manifestar que han preferit esperar que s’acabés la campanya electoral i passés el dia de les eleccions per fer efectiu el pagament de les quantitats endarrerides del GAdA. D’aquesta manera, segons va explicar Marsol, volien evitar que «algú pensés que es realitzava en clau electoralista», tot i lamentar que igualment hi ha qui ha acabat fent aquesta interpretació.

«El comú complirà el que va prometre», va reiterar un cop més la cònsol major tot recordant que ha de ser així perquè és el que va determinar la sentència del Tribunal Superior. A més, va aprofitar per avançar que el pagament es farà efectiu «ben aviat». «Entre aquesta setmana i la següent hi haurà notícies sobre quan i com se satisfaran els diners pendents del GAdA als treballadors», va especificar Marsol.

Desavinences

Davant de l’anunci d’alguns treballadors que tenen la intenció de recórrer al SAIG per fer efectiva la sentència del TS, Marsol va incidir en declaracions a l’ANA que el que estipula la resolució del Superior «és clar i català». Per això, va mostrar-se escèptica amb les intencions que han manifestat alguns dels empleats de la corporació, ja que el comú sempre ha mantingut que pagarà el GAdA.

Aquest, però, no és l’únic reclam que els afectats han traslladat a la cònsol major. El passat febrer el Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca) va exigir a la corporació celeritat amb el pagament del GAdA, a més d’indicar que volien que se’ls pagués tot de cop. Aleshores, Marsol ja va respondre que la seva voluntat era «pagar el més de pressa possible i, si es pot, en una sola vegada», tot i matisar que «en el pitjor dels casos, serà en dues vegades». Aquesta última opció no va agradar als treballadors perquè consideren que «no podem estar tot l’any 2019 esperant els diners».

Volum d’afectats

Tal com ja es va fer públic en aquell moment, el nombre de persones afectades són 98 de les 500 que treballen al Comú d’Andorra la Vella, un fet que aportava «tranquil·litat absoluta» a la cònsol major en considerar que en cap cas es tractava del «gran problema» de la corporació, malgrat que la suma total s’apropa al milió d’euros.

De tota manera, dos dels afectats van mostrar-se en desacord amb les quantitats establertes perquè, segons va detallar Marsol, «interpreten que el càlcul s’ha de fer diferent». El Sitca va explicar que es tracta de dos casos en què la persona ha canviat de lloc de feina en els darrers nou anys i que reclama que se li reconeguin uns drets adquirits que li hauria permès pujar en la banda salarial abans del canvi de plaça. Malgrat que el comú rebutja aquests arguments, la cònsol va apuntar que «el Departament de Recursos Humans està elaborant el seu informe i ho valorarem quan toqui».