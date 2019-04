El Lusitans dona la sorpresa contra la UE Santa Coloma

La fase regular de la Lliga Multisegur Assegurances va acabar ahir i de quina manera, amb una sorpresa en el duel entre l’FC Lusitans i la UE Santa Coloma. Era un matx essencial per a la permanència i el resultat va ser de taules i, per tant, els colomencs no varen poder complir l’anhel de distanciar-se de la promoció de descens mentre que l’FC Lusitans va aconseguir el seu primer punt a la competició després de la desfeta econòmica que va patir al gener i que va provocar que hagués de crear una nova plantilla a cost zero, després de la fugida de quasi tots els seus jugadors. En aquest sentit, el resultat va ser d’empat a 0 i, per tant, es poden preveure uns play-off per la permanència molt interessants.

D’altra banda, la UE Sant Julià es va imposar a un FC Encamp valent que no va poder donar la sorpresa contra el líder i al minut 55 perdia per 3 a 0, amb gols de Cissé, Pi i Méndez. Malgrat això, Lanzini va anotar de penal uns minuts després i tot seguit López va fer el 3 a 2. Quan faltava un minut per acabar el temps reglamentari, Ramael va posar el definitiu 4 a 2.

Per un altre costat, el Vallbanc FC Santa Coloma no va fallar contra l’FC Ordino i es va imposar per 1 a 2 després que Najera desfés l’empat al minut 82. Aquest resultat implica que els ordinencs no poden fallar si volen mantenir la categoria i el Vallbanc segueix lluitant pel títol.

Finalment, l’Inter d’Escaldes es va allunyar de la primera posició després d’empatar a 0 contra la UE Engordany, equip finalista de la Copa Constitució.