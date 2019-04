El MoraBanc surt de la còmoda zona dels play-off

Després de la derrota del MoraBanc Andorra davant del València Bàsquet al Poliesportiu d’Andorra per 72 a 73 després d’oferir un pèssim darrer quart en el qual es van deixar remuntar deu punts, els tricolor van acabar la jornada en novena posició, és a dir, fora dels play-off de la Lliga Endesa. En aquest sentit, això no és molt greu perquè encara queda molta competició per davant, però els andorrans no poden badar si volen millorar la sisena posició aconseguida en la temporada passada.

D’aquesta manera, l’Unicaja es va imposar al Divina Seguros Joventut (88-63), el Tecnyconta Saragossa al Monbus Obradoiro (85-91), el Reial Madrid a l’Herbalide Gran Canària (71-77), el Kirolbet Baskònia a l’UCAM Múrcia (75-86), el Barça Lassa al Cafès Candelas Breogán (75-92), el Baxi Manresa a l’Iberostar Tenerife (92-87), el Delteco GBC al Movistar Estudiandes (93-92) i el San Pablo Burgos al Montakit Fuenlabrada (99-76).