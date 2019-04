Eines contra l’abús sexual en l’esport

El MoraBanc Andorra té una base molt potent i una responsabilitat en l’educació dels infants. Per aquest motiu, s’organitza el programa Escola de Valors, un conjunt de xerrades per a tots els actors d’aquesta base, perquè s’han de formar persones. La primera es va celebrar ahir amb l’objectiu de dotar d’eines i estratègies als pares per evitar l’abús sexual infantil.

En aquest context, segons explica la psicòloga esportiva Sònia Bigordà, «un de cada cinc nens a Europa ha patit o pateix abusos» i «el que volem és que els pares coneguin que és», a més de fer «una bona prevenció» i que «a través d’una dinàmica amb els nens, es puguin protegir». «Han de saber que és el respecte, dir no, saber que és un abús i que no», remarca. «No només parlem d’abús sexual, sinó que en l’esport es produeixen molts abusos com l’autoritat o la competitivitat», afegeix la psicòloga esportiva Marina Buxó.