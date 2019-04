Nou edicte per a la cobertura de tres monitors a la Gavernera

Segons les dades que el Govern va fer públiques un any enrere en relació amb el funcionament de la Gavernera, en els últims anys s’ha anat incrementant la rotació del centre. Si bé al 2015 no va haver-n’hi, al 2016 ja van produir-se sis baixes i al 2017, fins a 14 més.

Els aspirants tenen temps per presentar la sol·licitud fins al proper dia 26 d’abril i després hauran de realitzar una prova professional en el marc del procés de selecció. Entre els requisits, hi ha ser preferentment de nacionalitat andorrana, espanyola, francesa o portuguesa i tenir domini del català, coneixements de castellà, francès i anglès a nivell oral, i coneixements en aplicacions informàtiques (Word, Excel, Internet i Lotus Notes) a nivell d’usuari.

La Secretaria d’Estat de Funció Pública i Reforma de l’Administració ahir va publicar un edicte al BOPA per cobrir amb treballadors públics interins tres places de monitor al Centre d’Acolliment d’Infants i Joves de la Gavernera. Tal com recull l’edicte, el seu objectiu és donar suport en la tasca educativa, de protecció i cura dels infants, de manera que solen fer torns rotatius de 10 setmanes en què combinen tardes, nits i caps de setmana. El salari mensual brut és de 1.454 euros.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació