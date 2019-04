MoraBanc vol seguir patrocinant el bàsquet

Durant la presentació de l’FC Andorra per part de Gerard Piqué que es va celebrar ahir i en la qual es va anunciar el patrocini del club per part de MoraBanc, el director general de l’entitat, Lluis Alsina, va comentar que «aquest és el cinquè any de patrocini» i que, per tant, «el nostre compromís amb el bàsquet és total i absolut». «Ja estem parlant de la renovació per quan s’acabi el contracte», revelava i remarcava que el nou patrocini del club de Piqué, «en cap cas afecta el bàsquet». «Creiem en el bàsquet, és un dels nostres pilars i de fet, ho han fet súper bé aquests últims cinc anys», remarcava i confiava en el fet que «ho seguiran fent igual de bé».

En aquest context, va assegurar que al patrocini que han tancat, com el del MoraBanc, «és un projecte de país». «Patrocinem l’esport des de la fundació del Banc, amb Grandvalira, el bàsquet i ara el futbol». «El patrocini és per 10 anys, igual que es va fer amb el bàsquet, és a llarg termini, volem seguir amb el projecte de país i per això busquem acords d’aquesta mena, no és un simple patrocini», explicava.

Cal recordar que l’entitat té un fort compromís amb l’esport a Andorra i que l’any 2014 va mostrar un gran suport al club tricolor i el va recolzar com a patrocinador principal, fet que va ser fonamental perquè el club accedís a la Lliga Endesa, fet que va propiciar que any rere any, el club anés creixent i fins i tot, aquesta temporada, arribar a les semifinals de l’Eurocup. MoraBanc també patrocina els equips nacionals de la Federació Andorrana de Muntanyisme, la Copa del Món d’esquí de muntanya Font Blanca i l’equip d’snowboard cross de la Federació Andorrana d’Esquí.