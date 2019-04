Els tres detinguts a la Seu per una baralla entren a la presó

Segons les dades de fonts policials recollides al diari Segre, l’incident va originar-se arran d’una primera discussió a la plaça del Camp del Codina el passat divendres al vespre. Precisament, els Mossos investiguen si l’altercat podria estar vinculat amb un assumpte de tràfic de drogues, ja que al cap de dues hores els dos implicats principals van tenir una segona topada en una discoteca de la ciutat, que ja va requerir de la intervenció de les autoritats policials. Finalment, cap a les sis de la matinada, ja en ple dissabte, els veïns del carrer Capdevila van alertar d’una baralla en què hi havia implicades més d’una desena de persones. Durant l’enfrontament, una persona va ser apunyalada al fetge i de seguida va ser intervinguda d’urgència al Sant Hospital de la Seu. Cinc altres persones també van ser ateses per ferides.

No va ser fins ahir, però, que els Mossos d’Esquadra van confirmar la tercera detenció. El diumenge al vespre, els agents van portar a comissaria un home de 26 anys, de nacionalitat brasilera i també resident a la Seu, que en les hores posteriors va passar a disposició judicial i va ser enviat a la presó de manera preventiva. La investigació policial es manté oberta i no es descarten noves detencions.

Segons va informar ahir la policia catalana a Ràdio Seu, els arrestats estan acusats d’un presumpte delicte de lesions. Ja el diumenge, dos d’ells van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció de la Seu, que va decretar l’ingrés provisional per a tots dos a la presó de Ponent, a Lleida. Es tracta d’un home de 34 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Lloret de Mar, que tenia antecedents penals i havia estat expulsat d’Andorra per delictes vinculats al tràfic de drogues; i d’un jove de 20 anys, també de nacionalitat espanyola però d’origen colombià; tots dos residents a la Seu.

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat cap de setmana tres persones arran d’una baralla multitudinària que va produir-se al centre històric de la Seu d’Urgell. Concretament, l’incident va produir-se la nit de divendres a dissabte i va acabar amb sis ferits, un dels quals en estat greu per una ferida amb arma blanca al fetge.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació