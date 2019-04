El centre penitenciari estudia reestructurar els espais de l’edifici

El centre penitenciari requereix de més espais per poder seguir desenvolupant el seu objectiu de potenciar la reinserció de les persones privades de llibertat. Així va comunicar-ho en declaracions a aquest rotatiu el director de la instal·lació, Francesc Tarroch, que va reclamar reformes dins del mateix edifici per aconseguir noves sales i despatxos per a la formació dels interns. Tal com va indicar ell mateix, «l’espai de l’exterior és privat o comunal, de manera que no podem ocupar altres terrenys per construir un edifici annex, sinó que hem de fer reformes a dins del centre».

Tarroch va explicar que des de la Comella ja estan estudiant com millorar-ne l’interior. «La idea és aprofitar al màxim els metres quadrats de què disposem i, per tant, prescindir d’alguns espais per crear-ne de nous», va avançar tot i advertir que «s’ha de valorar molt bé perquè són reformes costoses» que requereixen de la implicació de dos ministeris, el d’Interior i el d’Ordenament Territorial. De fet, el director del centre penitenciari va mostrar-se confiat que el proper Govern mantingui el tarannà de la reinserció i cobreixi aquesta necessitat.

Mateixa capacitat

Malgrat que la decisió no està a les seves mans, Tarroch va descartar la construcció d’una nova presó. «A dia d’avui [18 d’abril] acollim 57 persones privades de llibertat, el que representa un 39,3% de les 145 places de què disposem en total. I en els últims quatre anys, l’ocupació ha oscil·lat entre els 45 i els 60 interns», va detallar el director. Davant d’aquesta situació, va apuntar que és innecessari «fer un nou edifici o una ampliació de l’actual», ja que l’ocupació sol ser baixa.

De tota manera, en ser preguntat sobre l’opció de reduir el nombre de places, Tarroch va ser clar: «Això seria un risc perquè els interns van entrant i sortint durant l’any; l’edifici està muntat en mòduls i si ara mateix eliminéssim, per exemple, vint o trenta places, en un moment de superpoblació ens trobaríem amb problemes d’ocupació». Ara bé, no va descartar la possibilitat de fer alguna modificació que impliqui perdre una o dues cel·les, tot i no estar-ne massa convençut.

Augment del personal

Tal com va anar desgranant el director del centre penitenciari, l’obtenció de nous espais hauria d’anar acompanyada de la incorporació de més personal per tal de donar cobertura a tots els serveis. De fet, en els últims dos anys s’han admès set nous agents que encara es troben en període de prova i s’ha obert una promoció de quatre places que permetrà augmentar la plantilla en onze persones.

«Sobretot cal més personal per a la reinserció, ja que comporta molt moviment dins del centre», va insistir Tarroch. Tot i així, va reconèixer que la millora d’altres aspectes de la presó també passa per comptar amb més espais i agents penitenciaris. Per exemple, un canvi en el funcionament del vis-a-vis –tot i que el director va especificar que ja s’ha estudiat i ara per ara s’ha descartat modificar-lo– o una ampliació de l’oferta de les comunicacions familiars per fer-la extensible a més gent.