El CV Encamp viatja a Benidorm per intentar, de nou, l’ascens

De nou, després d’una temporada immaculada, el CV Encamp té la gran oportunitat per assolir l’ascens a la Superlliga 2. L’equip ha viatjat durant el dia d’avui a Benidorm on es disputa la fase d’ascens i demà a les 12 hores jugarà el primer partit contra el Grupo Laura Otero-AD Voleibol Miajadas i a la tarda, a les 19 hores, jugarà contra els amfitrions, el Benicolchón Playas Benidorm. Els dos primers classificats de cada grup passaran a les semifinals de manera que els dos finalistes aconseguiran l’ascens. El vencedor de la final, a més, es proclamarà campió de la categoria. Així mateix, una vintena d’aficionats viatjaran amb el club.

En aquest context, Javi Borrego, president i jugador del club, durant la recepció que va celebrar el Comú d’Encamp a l’equip ahir , va remarcar «que arribar per segon any consecutiu a la fase d’ascens és tot un orgull». «Ara ho hem de fer el millor possible, amb l’experiència de l’any passat, a la pista hem d’estar més encertats per aconseguir-ho», reiterava i comentava que «el partit de Benidorm serà molt complicat, amb el pavelló ple, amb molt d’ambient». A més, va reconèixer que «podem tenir l’etiqueta de favorits», «cadascú s’ha guanyat la seva plaça, però això és el de menys, hem de tenir les coses clares», puntualitzava. «L’equip està en plena forma, el que importa és el grup sencer, l’any passat vam patir en certs aspectes però aquest any, els podem treballar», afegia i assegurava que «ens ha costat molt més arribar, hem sigut el grup a batre, els imbatuts, no és fàcil conviure amb aquesta etiqueta i aquesta pressió», sentenciava.

Amb experiència

El jugador encampadà, Christian Salvador, per la seva part, va comentar que «marxem amb molta il·lusió, sabent el que és una fase d’ascens». «Hem de sortir a guanyar des del primer moment, l’equip arriba bé, millor que l’any passat i amb nous reforços», indicava i recordava que «tenim la intenció de no repetir els errors». «Ens trobem bé perquè no hem parat, tenim nervis perquè ens juguem molt però crec que sortirem sense ells al camp», subratllava.

D’altra banda, el cònsol major del comú, Jordi Torres, va manifestar la voluntat de doblar la subvenció si aconsegueixen la fita, és a dir, passar dels 5.000 euros actuals als 10.000.

«Han quedat primers durant dos anys, és memorable», assegurava. «Està clar que a mesura que vas ascendint de categoria, l’exigència pressupostaria cada vegada és superior, per tant, si ho aconsegueixen, intentarem fer el possible perquè l’aportació sigui superior, segurament l’haurem de doblar», remarcava.