La federació de motociclisme veu possibilitats de repetir

El Poliesportiu d’Andorra va aconseguir un ple absolut i el Principat va superar, i de sobres, les expectatives de totes les parts implicades en la primera vegada que un X-Trial se celebra al país. De fet, els organitzadors es mostren encantats amb els resultats i veuen possibilitats reals de què es torni a repetir. En aquest sentit, la prova, que era un test de cara a tornar a acollir un trial indoor en el futur i de ser una possible seu permanent, va servir perquè la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) prengués bona nota.

Tot això va passar durant una altra exhibició de Toni Bou, que més campió que mai a la general, es va emportar la prova, sumant tan sols un punt a la semifinal i un altre a la gran final.

La segona posició va ser per a Adam Raga, tant a la general com a la prova. Així mateix, el podi de la prova el va completar Miquel Gelabert mentre que Jeroni Fajardo va aconseguir, finalment, pujar al tercer esglaó de la competició. Així, el pilot de Piera va destacar que tot plegat «ha estat fantàstic» i va reconèixer que el seu pilotatge va estar «a un gran nivell en una prova en la qual no es podien cometre errors». «A més de ser efectiu, he procurat que el públic es divertís al màxim, ja que ha estat la primera vegada que un X-Trial se celebrava en el país on resideixo i per tant, no hi ha millor manera de tancar la temporada, perquè ha estat espectacular i els aficionats s’ho han passat en gran», afegia. Per la seva part, la presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra, Natàlia Gallego, va comentar que «ha estat millor del que podíem esperar» i que «l’ambient ha estat molt maco». «És molt probable que els patrocinadors vulguin tornar a repetir perquè estan molt contents i hi ha possibilitats que sigui un esdeveniment fix al Principat», revelava. «Ha estat un èxit rotund», sentenciava.