La complexitat de l'esllavissada deixa l'RN22 sense data de reobertura

La carretera RN22 que uneix Andorra amb França seguirà tallada i ni les autoritats franceses i andorranes posen una data de reobertura perquè "la situació és molt complexa i difícil d'abordar", ha afirmat aquest migdia el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, en una compareixença d'urgència. Els tècnics la Direcció interdepartamental francesa de carreteres del sud-oest (Dirso) ja treballen sobre el terreny per revertir el corriment, que es manté en moviment. De fet, segueix creixent i ja supera els 100 metres longitudinals al llarg de la carretera, els 30 d'altura i fins a 20 de profunditat, ha precisat el ministre. La màquina especial que han sol·licitat els tècnics francesos per buidar el talús que ha cedit haurà de ser fixada prèviament per la verticalitat del terreny i això, segons els experts, endarrereix els treballs.



Aquest matí, tècnics del Ministeri d'Ordenament Territorial, Protecció Civil i el Comú d'Encamp s'han reunit amb les autoritats franceses i tècnics de la Dirso per conèixer l'abast de la incidència i dels treballs que s'han de dur a terme per revertir-la. El Govern d'Andorra ha traslladat a França "l'exigència" d'obrir un pas alternatiu -com el que es va habilitar divendres abans de tallar la circulació dissabte- "quan més aviat possible", ha indicat Cinca, que ha admès que aquesta situació deixa el turisme i el comerç del Pas de la Casa "i del país" en una situació "molt complexa".