L’Artalroc acull per primera vegada al país les obres de Ramon Casas

L’espai Artalroc d’Escaldes-Engordany va acollir ahir la inauguració de l’exposició Ramon Casas, mestre de la modernitat, on hi han assistit una cinquantena de persones. L’acte, inaugurat per Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports en funcions, és una mostra retrospectiva de l’obra de l’artista, que reuneix per primer cop a Andorra més de 40 peces provinents de museus, col·leccions particulars i fundacions, i on es veuen representades totes les vessants de la seva obra.



Casas va ser un artista burgès de fama universal i un dels referents del modernisme a Catalunya. Tot i ser geogràficament proper, molt conegut i valorat pel públic andorrà, «Casas no havia estat objecte d’una exposició individual mai a Andorra fins al dia d’avui i això era un fet estrany, si tenim en compte la rellevància i la importància del personatge», va dir Gelabert. Amb aquesta exposició, doncs, es resol una llarga mancança.

Obres destacades

La mostra es divideix en diferents seccions, entre elles, la d’autoretrat, on es mostren pintures que Casas es va fer a si mateix, un total de més de 40 obres al llarg de tota la seva vida.



Sportman, per exemple, mostra de manera ben clara la passió que Casas tenia pel món del ciclisme i, sobretot, de l’automobilisme. La primera vegada que se’l va veure al volant d’un automòbil, un De Dietrich, va ser l’any 1899. Fins a la Primera Guerra Mundial va comprar els vehicles a França. Almenys en va posseir tretze.



Chulas i Manolas, dos retrats de dones, són altres obres destacades i que corresponen al període en què les obres de temàtica i folklore espanyols es van posar de moda a tota Europa, especialment a França i a Anglaterra. Representen fidelment dos dels estrats de la societat espanyola de finals del segle XIX. D’una banda, aquelles dones de classe popular anomenades «chulas», de caràcter desinhibit i apassionat; i de l’altra, les dones conegudes com a «manolas», de classe social elevada i que es distingien per la seva manera de vestir.



La mostra es podrà visitar fins al 30 de juny a l’espai cultural Artalroc d’Escaldes-Engordany, va informar l’ANA.